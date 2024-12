OpenTelemetry : Qu’est-ce que ça change pour l’observabilité dans les infrastructures IT ?

décembre 2024 par Quentin de Sainte-Marie, Lead Solutions Consultant, IT Operations Cloud chez OpenText

L’introduction d’OpenTelemetry (OTel) représente une véritable révolution pour l’observabilité dans le monde IT puisque ce nouveau standard ou « framework » open-source consiste en une collection d’APIs, SDKs et outils pour instrumenter, générer et traiter des données sur la performance venant des logs, des traces ou des métriques dans un format unique et unifié et facile à consommer par les développeurs. Le standard est maintenu par la CNCF (Cloud Native Computing Foundation) et est en train de devenir la norme de mise à disposition des données d’observabilité dans le cloud-native.

OpenTelemetry permet une approche normalisée et plus intégrée par rapport aux outils de monitoring traditionnels. Alors que ces derniers nécessitent une mise en place manuelle en connaissance de l’infrastructure, OpenTelemetry permet une instrumentation automatisée et dynamique garantissant l’observabilité en temps réel. Cette nouvelle norme est aujourd’hui clé dans la mise en œuvre d’une plateforme d’observabilité moderne permettant de mieux anticiper les problèmes, d’identifier en temps réel les signaux issus de l’ensemble de la chaîne applicative et d’apporter de la proactivité.

Monitoring traditionnel vs observabilité moderne avec OpenTelemetry

Historiquement, le monitoring se base sur la collecte d’informations d’après la connaissance du SI : logs d’événements, métriques sur l’utilisation des ressources, et parfois, traces applicatives. Cette approche permet de surveiller le fonctionnement du SI, mais souvent avec des manques (collecte, partage de modèle de données...). Il nécessite donc la mise en place d’outils multiples et souvent non intégrés ce complique identification précoce des problèmes et la détermination de la cause racine.

Avec OpenTelemetry, nous passons à une compréhension proactive, en temps réel, d’où le terme d’« observabilité ». Grâce à la capture automatisée et en temps réel des métriques, traces et logs au sein des environnements dynamiques et hybrides, les équipes IT peuvent s’apercevoir d’une détérioration d’un service dès l’instant où il devient visible. Ils peuvent donc anticiper et résoudre les problèmes avant qu’ils n’impactent réellement les utilisateurs. Cela permet une gestion plus fine et agile des infrastructures, où l’identification de signaux faibles devient un levier essentiel pour une meilleure prise de décision.

OpenTelemetry et DevOps : Vers une meilleure intégration des systèmes

Dans un environnement de production où désormais les équipes DevOps jouent un rôle clé dans la mise en place et l’actualisation en continu des applications, l’apport d’OpenTelemetry se manifeste par une intégration fluide entre les mécanismes des applications et les infrastructures qui les supportent. OTel permet une vue unifiée des métriques applicatives, des traces de transactions et des logs, ce qui facilite la collaboration entre les équipes de développement, d’opérations et d’ingénierie. Dans un environnement où les actualisations se déroulent plutôt en heures ou minutes qu’en semaines ou mois. L’objectif est de partager avec les équipes de Développement les données collectées sur leurs applications pour les rendre plus agile dans la chaine de valeur d’amélioration continue. Et de ne plus se contenter d’identifier les problèmes après coup, mais de les anticiper grâce à une vision plus complète et proactive des performances des systèmes.

Dans l’extension du DevOps à une approche agile à l’échelle ("Agile at scale"), OpenTelemetry devient un vrai atout stratégique. Les équipes peuvent améliorer les processus de production façon « kaizen » en intégrant en continu les retours d’expérience issus de la télémétrie dans les cycles de développement. Chaque élément du système, qu’il s’agisse des applications, de l’infrastructure réseau ou des datacenters, deviennent désormais une source d’amélioration continue. Le principe est de toujours rester en alerte et d’apporter des ajustements en temps réel, sans attendre les crises.

Comprendre et optimiser les systèmes grâce à une observabilité proactive

Avec l’introduction d’OpenTelemetry la manière dont les systèmes en production sont gérés se change au fur et à mesure. Où OTel n’était d’abord utilisé que pour les applications cloud-natives, on commence maintenant à l’appliquer pour les systèmes plus classiques grâce à l’avantage indiscutable de l’utilisation d’une norme commune et ainsi mieux comprendre le fonctionnement des systèmes en temps réel – aussi dans leurs interactions – et optimiser leur utilisation. Dans l’univers de production, chaque signal capté par OpenTelemetry permet d’évaluer les performances globales et de prévenir les dysfonctionnements.

L’observabilité avec OpenTelemetry permet également d’identifier les usages réels des applications et des infrastructures. Cela implique de pouvoir calibrer précisément et les éléments des configurations et leurs interactions, que ce soit au niveau des applications ou fonctions elles-mêmes celui du middleware ou encore sur le niveau des infrastructures. L’objectif est de toujours trouver le juste équilibre entre l’agilité et la résolution proactive des problèmes, avant même que ceux-ci ne deviennent critiques.

Gérer les risques liés aux changements grâce à OpenTelemetry

L’un des défis majeurs en production est la gestion des changements, surtout dans un monde Agile avec un pipeline d’intégration et des déploiements en continu (CI/CD). Chaque modification dans une application ou infrastructure peut introduire des risques et des instabilités. Grâce à l’OpenTelemetry, il est désormais possible d’avoir une vision fine et sans délais de toutes les interactions dans un environnement donné, permettant ainsi de mieux comprendre les impacts potentiels d’un changement.

Par exemple le déploiement d’une nouvelle version d’une application cloud-native, dès son activation en production OTel fournit des informations détaillées sur les performances de cette application, en observant son impact sur le reste de l’écosystème. Si une dégradation des performances est détectée, les équipes peuvent intervenir rapidement pour corriger le problème ou revenir à un état stable. Toutes les variables sont suivies en temps réel, permettant une gestion proactive des incidents et une réduction drastique des interruptions de service.

Une transition vers une observabilité plus intelligente et agile

Grâce à OpenTelemetry, les organisations IT peuvent désormais adopter une observabilité beaucoup plus fine, dynamique et intégrée. Contrairement aux solutions traditionnelles de monitoring, cette approche standardisée et modulaire permet d’instrumenter les systèmes de manière uniforme, quel que soit l’environnement de production ou les technologies sous-jacentes.

En appliquant le même standard d’OTel, les équipes IT achèvent donc une compréhension intégrale et intégrée des systèmes classiques et de cloud privé jusqu’aux plateformes cloud-native et les environnements multi-cloud, permettant une surveillance unifiée des services distribués, souvent complexes à gérer dans des environnements microservices ou Kubernetes.

Vers une adoption à grande échelle d’OpenTelemetry

Bien que les bénéfices d’OpenTelemetry soient évidents, son adoption à grande échelle au sein des entreprises IT n’est pas sans défis. En effet, la mise en œuvre de ce framework d’observabilité nécessite une bonne dose d’expertise technique, ainsi que des ressources dédiées pour gérer l’instrumentation et l’analyse des données.

Cependant, à mesure que la communauté autour d’OpenTelemetry continue de croître et que l’écosystème devient plus mature, les entreprises qui souhaitent moderniser leurs systèmes IT ont tout à gagner en adoptant cette approche. En intégrant OpenTelemetry dans leur stack pour ouvrir le monitoring vers l’observabilité, elles peuvent non seulement améliorer leur réactivité face aux incidents, mais aussi optimiser en continu leurs performances, garantir une meilleure disponibilité des services, et réduire les coûts d’exploitation grâce à une meilleure gestion des ressources.

OpenTelemetry comme standard futur de l’observabilité IT

OpenTelemetry redéfinit ce qu’est l’observabilité dans les infrastructures IT modernes. Grâce à son approche ouverte, standardisée, modulaire et proactive, il permet aux équipes IT de ne plus simplement réagir aux incidents, mais d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques. Son intégration dans les environnements DevOps et cloud-native en fait un outil incontournable pour toutes les organisations qui souhaitent optimiser leurs systèmes à l’ère du multi-cloud des microservices et d’agile à l’échelle.

Pour les professionnels de l’IT, OpenTelemetry est plus qu’un simple outil d’observabilité : c’est une norme innovante qui permet de repenser la manière dont les applications et les infrastructures sont surveillées, optimisées et gérées en production dans une approche DevOps vertueuse.