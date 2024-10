OpenHW Group rejoint la Fondation Eclipse, et développe l’innovation open source RISC-V

octobre 2024 par Marc Jacob

Dans une annonce conjointe, la Fondation Eclipse, l’une des principales fondations de logiciels libres au monde, et le Groupe OpenHW, un spécialiste du développement de cœurs de processeurs RISC-V et de propriété intellectuelle libres, ont révélé que le Groupe OpenHW fera désormais partie de la Fondation Eclipse. Cette collaboration stratégique, qui devrait être finalisée d’ici décembre 2024, accélérera le développement de technologies matérielles open source, offrant une alternative robuste et ouverte aux architectures propriétaires. Cette décision profitera à un large éventail d’industries, notamment l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, l’IoT, l’automobile et le calcul haute performance (HPC).

Fondé en 2019, le Groupe OpenHW a immédiatement établi un partenariat stratégique avec la Fondation Eclipse, s’appuyant sur l’expertise d’Eclipse pour fournir des services clés, notamment les processus de développement, la gestion de la propriété intellectuelle, l’infrastructure informatique et les opérations de back-office. Cette collaboration de longue date a jeté les bases d’une intégration transparente, renforçant la mission du groupe OpenHW de fournir des cœurs open source vérifiés, de qualité industrielle, prêts pour la production de SoC de qualité commerciale.

Dans le cadre de cette transition, le Groupe OpenHW sera renommé OpenHW Foundation, et apportera son vaste réseau de plus de 100 membres et partenaires dans l’écosystème open source de la Fondation Eclipse, y compris des organisations éminentes telles que le centre de calcul intensif de Barcelone, CEA, Red Hat, Silicon Labs et Thales. En s’associant à la Fondation Eclipse, OpenHW renforce son engagement à fournir des solutions matérielles ouvertes de pointe.

« Rejoindre la Fondation Eclipse est un moment de transformation pour OpenHW, qui consolide notre engagement à fournir des solutions matérielles ouvertes fiables sur le marché mondial », a déclaré Florian Wohlrab, PDG d’OpenHW Group. « Ce partenariat fournit la stabilité à long terme, l’infrastructure et l’expertise open source dont nous avons besoin pour continuer à stimuler l’innovation dans le matériel RISC-V, au bénéfice de nos membres et de l’ensemble de l’industrie. »

Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse, a ajouté : « Tout au long de ses cinq années d’existence, le groupe OpenHW a joué un rôle central en repoussant les limites du matériel open source. Ensemble, nous sommes maintenant beaucoup mieux placés pour faire progresser les technologies de pointe dans des domaines comme l’IA, les véhicules définis par logiciel et l’IoT industriel, renforçant ainsi le rôle de l’open source dans ces industries critiques. »

Stimuler l’innovation matérielle open source

En rejoignant la Fondation Eclipse, OpenHW peut se concentrer pleinement sur le développement de matériel RISC-V, une architecture ouverte, flexible et économique qui permet une innovation plus rapide tout en éliminant les barrières traditionnelles en matière de licences. La nature open source de RISC-V en fait un choix idéal pour les entreprises qui cherchent à révolutionner les marchés, en particulier dans des secteurs tels que l’IA et l’automobile, où la flexibilité et l’évolutivité sont essentielles.

Sous la gouvernance de la Fondation Eclipse, la Fondation OpenHW continuera à diriger et à développer des projets et des initiatives critiques, notamment :

• CVA6 : des cœurs 64/32 bits conçus pour les applications hautes performances comme les systèmes Linux. Ces cœurs configurables offrent une plate-forme de qualité industrielle pour un large éventail d’applications, y compris celles avec des exigences de sécurité avancées.

• CVE4 : des cœurs 32 bits de classe embarquée, optimisés pour l’IoT, l’informatique de périphérie et l’électronique grand public, alimentant des appareils tels que des machines à laver, des robots, des drones et des contrôleurs de jeu. Généralement, ces cœurs exécutent des systèmes d’exploitation en temps réel tels qu’Eclipse ThreadX ou fonctionnent dans des environnements sans système d’exploitation.

• CVE2 : des processeurs petits économes en énergie, parfaits pour les applications de contrôle profondément embarquées, qui remplacent la logique de machine à états dans les appareils embarqués.

• Plateforme CVA6 : une plateforme de validation logicielle neutre pour les fournisseurs prenant en charge une variété de configurations FPGA, y compris des solutions cloud comme les instances FPGA AWS ES2.

• Initiatives logicielles : des efforts continus pour ajouter des extensions, améliorer les compilateurs et développer les émulateurs afin d’assurer un support robuste de nos cœurs en utilisant les dernières technologies.

Rejoignez OpenHW et façonnez l’avenir des technologies de processeurs ouverts

La Fondation OpenHW est particulièrement bien placée au sein de la Fondation Eclipse pour faire progresser sa mission de soutien aux industries allant des systèmes embarqués au supercalcul. En fournissant des cœurs RISC-V de haute qualité et vérifiés, OpenHW répond aux exigences rigoureuses des applications modernes, garantissant fiabilité et innovation dans divers secteurs. Cette transition offre des opportunités intéressantes aux parties prenantes existantes et nouvelles de s’impliquer et de contribuer à façonner l’avenir du matériel open source. Nous invitons les membres, les partenaires et les autres parties prenantes à s’engager activement dans la promotion du développement des cœurs à base de RISC-V, des kits d’émulation et des initiatives logicielles.

Que vous soyez un développeur, un chercheur ou une organisation, rejoindre la fondation OpenHW vous donne un accès direct à une communauté collaborative dynamique qui stimule l’innovation basée sur RISC-V. Explorez les occasions de contribuer, d’influencer les initiatives clés et de laisser votre marque dans la communauté du matériel ouvert. Les nouveaux membres sont les bienvenus à rejoindre la Fondation Eclipse.