Opengear nomme Patrick Quirk au poste de vice-président et directeur général

septembre 2024 par Marc Jacob

Opengear renforce son comité de direction et accueille un nouveau VP Directeur Général. Patrick Quirk est un dirigeant particulièrement chevronné dans le domaine des technologies.

A ce poste, Patrick Quirk sera chargé de la supervision des opérations d’Opengear au niveau mondial ainsi que du pilotage de la croissance stratégique de l’entreprise afin d’en renforcer la position de leader sur les marchés des datacenters et de la gestion de réseau.

M. Quirk mettra à profit d’Opengear son expérience en matière de gestion des opérations, de construction de partenariats stratégiques ainsi que son leadership technologique. Il était précédemment Directeur technique chez Nautilus Data Technologies, où il a piloté la transformation de l’entreprise, passée du statut d’opérateur de datacenters à celui de fournisseur de technologies d’avant-garde. Il a également occupé la fonction de VP Directeur Général pour l’activité IT Systems de Vertiv (ex Avocent Group) ainsi que plusieurs postes de direction chez Emerson Network Power, LSI et Motorola.

Patrick Quirk est titulaire d’un MBA de l’Owen Graduate School of Management de l’Université Vanderbilt, d’une maîtrise en ingénierie de l’Université d’Alabama à Huntsville ainsi que d’une licence en génie électrique de l’Université d’Auburn.