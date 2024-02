Opengear lance Smart Management Fabric

février 2024 par Marc Jacob

Dans ce contexte, la solution Lighthouse Automation Edition (AE) et le système d’appliance d’Opengear ont été mis à jour pour intégrer le routage dynamique, ce qui permet une supervision complète du réseau.

Ces évolutions permettent aux utilisateurs ou aux machines de se connecter, par le biais d’outils d’automatisation et/ou de configuration, aux ressources auxquelles ils doivent accéder ou qu’ils doivent gérer. Elles prennent en charge une série de technologies couramment utilisées, telles que le shell sécurisé (SSH), le protocole de transfert hypertexte (HTTP), l’interface utilisateur graphique (GUI), les processeurs de service (SP), le contrôleur de gestion de carte de base (BMC), le protocole de bureau à distance (RDP), les outils d’automatisation de réseau et les logiciels de gestion de serveur pour les environnements virtualisés.

Le nouveau SMF est le fruit d’un travail collaboratif et de nombreuses heures d’interaction passées aux côtés de nos clients, partenaires et collaborateurs. Ces échanges ont permis à Opengear de mieux comprendre l’impact des dernières dynamiques du marché et des avancées technologiques sur la gestion des réseaux et des infrastructures informatiques. Ces enseignements guideront l’orientation stratégique future de l’entreprise, à commencer par la mise sur le marché de Smart Management Fabric (SMF).

L’offre SMF constitue un framework de gestion unifiée, et fait de la plateforme de résilience réseau d’Opengear un atout précieux pour l’ensemble des équipes IT ayant besoin d’accéder à des ressources basées sur IP ; des ingénieurs réseau aux administrateurs système en passant par les équipes de maintenance. Les équipes peuvent désormais, au travers de la solution SMF, provisionner et accéder rapidement à leurs outils de gestion de serveurs, et gérer toutes les ressources physiques ou virtuelles basées sur IP. De plus, les ingénieurs réseau peuvent utiliser les outils d’automatisation Opengear pour approvisionner, surveiller et gérer leurs points d’extrémité IP à grande échelle.