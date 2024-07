Open Source Experience 2024 Ouverture de l’appel à conférences jusqu’au 19 juillet

juillet 2024 par Marc Jacob

Open Source Experience, l’événement Tech – Usages – Business dédié aux solutions IT Open Source tiendra sa 4ème édition au Palais des congrès de Paris les 4 et 5 septembre 2024. Beaucoup de nouveautés sont à prévoir et notamment l’organisation conjointe de DEVOPS REX, la conférence francophone 100% devops.

Porté par Systematic Paris-Region et organisé par les équipes d’Infopro Digital Trade shows, Open Source Experience est le rendez-vous européen des solutions et acteurs de l’open source. Avec son programme de conférences ultra-qualitatif, il a pour ambition de favoriser l’innovation et les usages de l’open source dans les entreprises et administrations et de répondre à tout type de problématique, technique, organisationnelle ou d’usage.

Prochaine édition du Salon Open Source Experience : SAVE THE DATE

Les 4 et 5 décembre 2024, se tiendra la 4ème édition du salon Salon Open Source Experience à Paris (Palais des Congrès). Conçu en collaboration avec Systematic Paris-Region, Pôle européen des Deep Tech, cet événement est devenu un incontournable pour les professionnels des services IT en quête de nouvelles solutions pour leurs projets.

Lors de cette nouvelle édition, près de 100 exposants et partenaires viendront présenter leurs solutions et innovations. Au programme, des conférences, des ateliers pratiques, et des tables rondes animées par des experts qui donneront aux participants les clés pour réussir leurs projets.

Ouverture de l’appel à conférences jusqu’au 19 juillet prochain

Depuis le 17 juin, l’organisation d’Open Source Experience recueille les propositions de conférences qui seront examinées par un comité d’expert. Pas moins de 100 conférences seront proposées en accès libre. Le programme sera davantage axé sur les cas d’utilisation et retours d’expérience, et recentré sur les usages professionnels et les solutions industrialisées.

« Aujourd’hui l’open source est omniprésent dans les couches d’infrastructures et socles techniques de l’IT. C’est aussi un critère positif de transparence et souveraineté. Sortant du cadre purement technique, le domaine des solutions pour l’utilisateur final présente d’autres challenges, pour les développeurs et pour les offreurs. C’est l’ambition du programme de cette année, que de traiter ces différents aspects, en privilégiant l’approche par cas concrets d’utilisation. », souligne Pierre Baudracco, Président du Hub Open Source de Systematic Paris-Region ».

Cela se matérialisera dans les 5 tracks du programme retenus cette année :

• IA, Machine Learning, Data

• Cloud, infra, IoT

• Cyber & sécurité

• Solutions d’entreprise

• Business & Enjeux

L’appel à conférences est ouvert jusqu’au 19 juillet 2024 minuit sur https://www.opensource-experience.com/programme/appel-a-conferences/

Aux mêmes dates et lieu, la conférence DEVOPS REX

Cette édition 2024 marquera également le retour de DEVOPS REX, la conférence devops francophone, 100% retours d’expériences (REX). Après 4 ans d’absence, cet événement reconnu par tous les acteurs du devops prendra ses quartiers aux mêmes dates et lieu qu’Open Source Experience.

La conférence DEVOPS REX rassemble une expertise de haut niveau et des retours d’expérience. Elle fait la part belle aux retours d’expérience (REX) et aux applications concrètes de la méthodologie devops en entreprise, en mettant en lumière ses avantages, mais aussi ses contraintes et limites.

Cette nouvelle édition de DEVOPS REX rassemblera 30 acteurs clés de la méthodologie devops. Les leaders du domaine seront réunis dans un espace d’exposition dédié, au cœur du hall d’exposition, permettant ainsi les synergies de visite entre les deux événement et offrant une opportunité unique de networking et de découverte des dernières innovations des 2 salons.

La conférence DEVOPS REX propose un contenu exceptionnel avec un accès libre à l’espace exposition et des inscriptions payantes pour assister aux conférences. Plus de 600 participants sont attendus pour ce grand retour.

Inscriptions et informations pratiques

Les inscriptions pour le Salon Open Source Experience 2024 ouvriront le 9 septembre.

Pour plus d’informations sur le programme, les intervenants, ou pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site officiel : www.opensource-experience.com.

À propos d’Open Source Experience :

Le Salon Open Source Experience est le principal événement dédié aux technologies open source en Europe. Il rassemble chaque année des milliers de professionnels pour explorer les innovations et tendances du secteur, favorisant ainsi les échanges et la collaboration au sein de la communauté open source.

À propos de Systematic Paris-Region

Systematic, Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime depuis sa création en 2005, une communauté de près de 900 membres adhérents, dont près de 600 startups, PME et ETI, 140 grands groupes, 140 académiques, un collège des Investisseurs et un collège d’une vingtaine de Collectivités. Systematic connecte ainsi les acteurs du logiciel, du digital et de l’industrie des Deep Tech, par l’innovation collaborative, la mise en relation et le sourcing technologique.

S’agissant de son métier historique, l’accompagnement au montage de projets R&D collaboratifs ou mono-partenaires, nationaux et européens, Systematic se positionne comme le 1er pôle de France avec 626 projets accompagnés jusqu’au financement, représentant un coût de R&D de 3.18 milliards de R&D, et 620 produits et services issus de cette R&D.

À propos d’Infopro Digital

Infopro Digital est le groupe leader d’information et de services professionnels en France (2400 collaborateurs, 300 M€ de CA, 25% de croissance annuelle). Il couvre plusieurs univers clés de l’économie : la distribution, le BTP, l’automobile, l’industrie, l’assurance et la finance, le tourisme d’affaires et les collectivités locales. Infopro Digital a pour vocation d’offrir des services et des produits pluri médias (logiciels, salons, magazines, bases de données, sites web, formations, édition, événements…) à ces communautés professionnelles dont les titres forts : Usine Nouvelle, Usine Digitale, LSA, Le salon des maires, etc.