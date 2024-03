One Identity Cloud PAM EssentialsSM est lancé

mars 2024 par Marc Jacob

One Identity annonce la disponibilité générale de One Identity Cloud PAM Essentials. Cette solution innovante basée sur le SaaS vise à simplifier la gestion des accès privilégiés (PAM) dans l’entreprise, avec un accent particulier sur les applications et l’infrastructure cloud. La montée en puissance de la migration vers le cloud, associée à l’expansion de la surface d’attaque et à la sophistication croissante et à la fréquence des cyberattaques, souligne le besoin critique de solutions PAM efficaces. En contrôlant étroitement et en auditant l’accès aux comptes privilégiés, le PAM joue un rôle essentiel dans le renforcement de la posture de sécurité d’une organisation et atténue les attaques basées sur l’identité.

Les petites et moyennes entreprises, qui sont souvent confrontées à des défis en raison de ressources informatiques limitées, peuvent bénéficier considérablement de cette solution. Selon KuppingerCole, 78 % d’entre elles considèrent les solutions PAM complètes comme essentielles à leur stratégie de cybersécurité.

Avec son exceptionnel rapport qualité-prix et son interface de gestion rationalisée, PAM Essentials donne aux équipes de sécurité des contrôles robustes, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux systèmes et aux données sensibles. La solution offre une visibilité complète sur les activités des utilisateurs, facilitant la gestion proactive des risques grâce à une interface utilisateur intuitive.

Les principales fonctionnalités de PAM Essentials comprennent :

• Fonctionnalité PAM native du cloud : Les équipes de sécurité à distance et hybrides peuvent accéder aux applications et aux ressources cloud avec facilité.

• Accès privilégié basé sur les sessions : Les sessions utilisateur sont surveillées, contrôlées et enregistrées avec un accès distant via SSH et RDP.

• Enregistrement des sessions privilégiées : Les journaux d’audit structurés, les enregistrements de sessions proxy de protocole et l’isolement des sessions utilisateur créent une solide trace forensique pour suivre les menaces potentielles.

• Gestion sécurisée des informations d’identification : L’orchestration centralisée de la connexion automatique, la rotation opportune des mots de passe et la mise en coffre-fort des mots de passe des comptes serveur locaux réduisent le risque d’accès non autorisé.

• Technologie de tunnel sécurisé : Élimine les complexités des solutions traditionnelles d’accès au réseau - sans VPN nécessaire - en étant construite sur une architecture de confiance zéro.

• Intégration native avec OneLogin : La gestion unifiée étendue des accès via PAM Essentials gérée de manière centralisée est activée pour les clients OneLogin.

• Flexible : Les utilisateurs peuvent rapidement et efficacement intégrer les annuaires et les contrôles d’authentification existants.