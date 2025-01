Okta annonce un partenariat pluriannuel avec l’équipe de Formule 1 McLaren Racing

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Okta, Inc. annonce un partenariat pluriannuel avec l’équipe de Formule 1 McLaren, l’une des marques les plus emblématiques du sport automobile et écurie championne de Formule 1 en 2024. En tant que partenaire officiel à partir de la saison 2025, Okta travaillera avec McLaren Racing pour explorer de nouvelles solutions afin de protéger et d’améliorer la façon dont les supporters, les partenaires et les employés de McLaren Racing accèdent à leurs applications et plateformes.