Ocode certifié ISO 27001

janvier 2024 par Marc Jacob

Ocode, le spécialiste du marquage et de la protection des objets durables, annonce avoir reçu la certification ISO 27001 (version 2022) de la part de LSTI Certification, organisme d’évaluation de la conformité en cybersécurité. La mise en œuvre de cette norme souligne le travail des équipes Ocode et leur respect des principes fondamentaux de confidentialité et de protection des données.

Obtenue fin 2023, cette certification atteste de la mise en place d’un système robuste de gestion de la sécurité de l’information. Elle établit un cadre méthodologique pour l’identification des cyber-menaces, la gestion des risques associés aux informations, et la mise en place de mesures de protection appropriées. Son objectif est d’assurer la confidentialité, la disponibilité, et l’intégrité des données, renforçant ainsi la sécurité de l’information sur l’ensemble des services et des produits mis à disposition de ses clients.

La technologie Ocode est composée d’un code unique sous forme de nuage de points, apposé sur l’objet, qui le lie à son passeport numérique inviolable et infalsifiable. Le ocode se colle, se grave ou s’imprime sur l’objet, et permet à son propriétaire d’accéder de manière sécurisée à son passeport numérique. Ce dernier prend la forme d’un NFT (jeton digital) enregistré sur une blockchain privée (non-spéculative et non-énergivore). Il peut contenir le processus de fabrication de l’objet, sa provenance, sa ligne de vie, ou encore des conseils d’entretien.

Ocode s’adresse à de nombreux secteurs d’activités à la recherche de traçabilité et d’un marquage esthétique permettant de certifier l’authenticité d’un objet (joaillerie, horlogerie, maroquinerie, défense, médical, automobile, aérospatial, etc.).