Observatoire Arcep 2025 : Pour Colt, la qualité des raccordements est la clé d’une connectivité durable et inclusive

mars 2025 par Maher El Fekih, Country Manager France & Sales Director FR, Benelux, South EU – Colt Technology Services

Alors que la fibre optique est devenue l’infrastructure numérique de référence en France, la qualité des raccordements s’impose aujourd’hui comme un enjeu central. En publiant de nouveaux indicateurs sur les malfaçons et les délais de correction, l’Arcep franchit une étape essentielle : évaluer la performance des réseaux non seulement à travers leur déploiement, mais aussi leur fiabilité et leur pérennité.

Cette approche reflète une réalité de terrain bien connue des acteurs du secteur : une connectivité de qualité ne repose pas uniquement sur l’accès, mais sur la capacité à garantir une expérience utilisateur stable, continue et sécurisée – qu’il s’agisse des zones urbaines les plus denses ou des territoires encore en quête d’inclusion numérique.

Commentaire de Maher El Fekih :

« Cette nouvelle édition de l’observatoire de l’Arcep rappelle à juste titre que la réussite du chantier fibre passe désormais par l’excellence opérationnelle. Il ne s’agit plus simplement d’entreprendre des travaux partout et régulièrement, mais plutôt de le faire durablement et avec précision. Les indicateurs de non-conformité et de correction des malfaçons apportent une transparence bienvenue, qui doit encourager l’ensemble de la filière à viser des standards plus exigeants.

Les progrès observés dans la baisse des taux de panne témoignent d’une mobilisation réelle, mais les disparités entre territoires, notamment en Île-de-France, confirment qu’il reste encore des marges de progression importantes.

Pour répondre aux attentes des entreprises comme des particuliers, il est indispensable de maintenir un haut niveau d’investissement dans les infrastructures, d’améliorer la coordination terrain et d’intensifier les efforts en matière de formation et de supervision des interventions. La connectivité est aujourd’hui au cœur de l’innovation, de la croissance et de la cohésion territoriale. Il est donc essentiel de garantir sa qualité sur tout le territoire, et d’en faire un véritable levier de transformation numérique. »

