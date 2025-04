Objets connectés : Assurer leur sécurité au quotidien avec Fortinet

avril 2025 par Fortinet

Les objets connectés industriels – Caméras, Capteurs, Passerelles Iot, etc, – font désormais partie du quotidien. Leur interconnexion croissante facilite de nombreux usages, mais soulève également des questions sur la gestion de leur sécurité.

Ces dispositifs sont souvent conçus avec des ressources limitées et sans fonctionnalités de protection intégrées. Il est donc important d’adopter certaines bonnes pratiques pour garantir un environnement sécurisé tout en profitant pleinement des avantages qu’ils offrent :

Des solutions de cybersécurité adaptées

L’intégration de solutions de protection spécifiques à l’IoT permet de sécuriser les utilisateurs tout en profitant pleinement des avantages de ces technologies. L’utilisation d’un système de protection contre les intrusions (Intrusion Protection System) est recommandé. Il permet de détecter les attaques exploitant des vulnérabilités connues et d’appliquer un « correctif virtuel » aux appareils ne pouvant pas recevoir de mises à jour logicielles. Des services permettent également d’améliorer proactivement la visibilité de la surface d’attaque, y compris les appareils IoT, afin de comprendre le risque qu’ils représentent et mieux se protéger.

Des mots de passe forts et une authentification multifactorielle

Chaque appareil IoT doit être protégé par un mot de passe unique et robuste. De plus, la mise en place d’une authentification multifactorielle (MFA) est une mesure indispensable pour sécuriser l’accès aux appareils et prévenir les intrusions. En combinant MFA avec une solution d’authentification unique (SSO), il est possible de renforcer la sécurité tout en simplifiant la gestion des accès. Le SSO rationalise l’accès des utilisateurs tout en maintenant des normes de sécurité solides, ce qui en fait un ajout précieux à la stratégie de cybersécurité de toute organisation.

Le réseau : la clé d’un IoT sécurisé

Pour garantir des connexions fluides et fiables, il est essentiel de sécuriser l’infrastructure réseau. Cela protège les données, assure la continuité des services et prévient les cyberattaques.

Une approche efficace repose sur plusieurs principes :

• Une visibilité complète du réseau permettant d’authentifier, de classer les dispositifs IoT et évaluer leur niveau de risque.

• Une segmentation des équipements en groupes selon leur profil de sécurité.

• Une surveillance et application des politiques en fonction de l’activité réseau.

• Une action automatisée en cas de détection d’un appareil compromis.

Un contrôle d’accès au réseau renforcé

La mise en place d’un contrôle d’accès au réseau est essentielle pour identifier précisément les équipements qui s’y connectent et vérifier leur posture de sécurité avant de leur accorder l’accès. L’approche Zero Trust Access, comme le propose la solution FortiNAC, permet un accès distant sécurisé, simple et automatique. Cette solution vérifie en continu qui et quoi se connecte au réseau et sécurise l’accès aux applications, quel que soit l’endroit où se trouvent les utilisateurs.

L’adoption de ces bonnes pratiques permet de tirer pleinement parti des technologies connectées tout en réduisant les risques liés à la cybersécurité.