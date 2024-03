Nutanix annonce l’acquisition de la plateforme D2iQ

mars 2024 par Marc Jacob

L’équipe Nutanix Cloud Native, désormais accompagnée de l’équipe DKP et DC/OS (Distributed Cloud Operating System), aide les administrateurs à déployer, gérer et sécuriser simplement les environnements Kubernetes conformes aux normes de la Cloud Computing Foundation sur site et dans les clouds publics. De plus, des mises à jour régulières de la plateforme DKP permettent de donner aux clients l’accès aux dernières innovations de l’écosystème Cloud Native et de Nutanix autour des données et de la sécurité.

Pour renforcer leur engagement, les deux sociétés dévoilent les dernières mises à jour de la plateforme Kubernetes multi-cluster appelée D2iQ Kubernetes Platform 2.7, désormais disponibles. DKP 2.7 propose une gestion automatisée de l’IA et des améliorations en matière de dépannage, ainsi que des avancées en matière de multi-location qui donnent aux équipes Kubernetes et aux fournisseurs de services gérés (MSP) une visibilité globale et une efficacité opérationnelle accrue, tout en permettant aux équipes DevOps de visualiser et de gérer les clusters de manière transparente.

La plateforme DKP 2.7 est supportée sur l’hyperviseur AHV de Nutanix. D’autres intégrations entre DKP et l’écosystème plus large des produits de Nutanix Cloud Platform sont envisagées. En outre, DKP continue à être disponible en tant que produit autonome supporté sur une variété d’infrastructures hybrides et multiclouds.