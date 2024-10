Numeum et le Campus Cyber lancent la plateforme Cyber4Tomorrow.fr et signent un partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr

octobre 2024 par Marc Jacob

À l’occasion du Cybermoi/s, Numeum et le Campus Cyber annoncent deux initiatives majeures : le lancement de la plateforme Cyber4Tomorrow.fr et la signature d’un partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr. L’ambition est commune : mobiliser l’écosystème cyber et les citoyens autour de pratiques durables, inclusives et sécurisées dans le cyberespace. Ce type d’initiative se révèle d’autant plus utile dans un contexte où près d’une entreprise française sur deux (49%)[1] déclare avoir subi au moins une cyberattaque en 2023.

Cyber4Tomorrow : trois piliers pour passer à l’action

Incubée au Studio des Communs du Campus Cyber, l’initiative Cyber4Tomorrow vise à promouvoir un grand mouvement « cybercitoyen » en embarquant une large communauté d’acteurs : professionnels de la cybersécurité (ESN, startups, clients finaux, etc.), institutionnels, acteurs de la recherche ou encore étudiants pour répondre aux défis sociaux et environnementaux liés à la sécurité numérique. Elle permet à ces professionnels de devenir de véritables cybercitoyens en passant à l’action grâce à trois piliers fondateurs :

CyberSustainability : réduire l’impact écologique des pratiques de cybersécurité. La gestion de l’énergie, l’utilisation raisonnée des infrastructures numériques et la maîtrise des ressources sont au cœur des actions proposées pour une cybersécurité durable.

CyberCitizenship : sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance de comportements responsables en ligne. Des ressources éducatives et des ateliers permettent de former les utilisateurs aux bonnes pratiques numériques.

CyberSpecialists : démocratiser l’accès aux métiers de la cybersécurité en valorisant la diversité et en offrant des opportunités de formation pour les jeunes talents, avec un accent particulier sur les femmes et les profils sous-représentés.

L’initiative est aujourd’hui pilotée par le Campus Cyber, Numeum, et de nombreuses entreprises de la filière fortement engagées en faveur d’une cybersécurité et d’un numérique plus responsable.

Cyber4Tomorrow : la plateforme d’actions concrètes pour une cybersécurité à impact

Après une première phase de travail conduisant à la création de fiches actions pour les professionnels de la cybersécurité, Numeum et le Campus Cyber passent à la vitesse supérieure et annoncent aujourd’hui le lancement de la plateforme Cyber4Tomorrow.fr.

Cette plateforme unique s’adresse à tous les professionnels de la filière et propose un catalogue d’actions concrètes conçues et validées afin qu’elles soient directement activables, en fonction du profil du volontaire et du public visé. Plusieurs actions y sont déjà référencéestelles que l’accompagnement des victimes de cyberattaques, la promotion de l’hygiène numérique ou l’animation d’un atelier d’OSINT auprès de ces publics, le mentorat de femmes dans la cybersécurité, ou encore la sensibilisation des seniors, par exemple en maison de retraite, à l’importance des pratiques d’hygiène numérique auprès d’adolescent(e)s. Chaque fiche action est accessible en ligne, avec toutes les ressources nécessaires pour permettre à tout professionnel de s’engager immédiatement et de contribuer directement à la sécurité numérique tout en intégrant des objectifs de responsabilité sociale et environnementale.

Un partenariat clé avec Cybermalveillance.gouv.fr

Le lancement de Cyber4Tomorrow marque également un partenariat clé avec Cybermalveillance.gouv.fr, signataire de la « Charte C4T Organisation », faisant de la plateforme un pilier du Cybermoi/s. En incitant les professionnels à s’engager via des actions concrètes, cette collaboration vise à renforcer la résilience collective face aux cybermenaces tout en intégrant des pratiques respectueuses de l’environnement.

« La plateforme Cyber4Tomorrow, avec la fiche Cyber Guide Famille, est un outil essentiel pour diffuser la culture de la cybersécurité et sensibiliser le plus grand nombre. La cybersécurité ne se résume pas à la technologie, elle concerne aussi des pratiques humaines, inclusives et durables. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à cette initiative », déclare Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr

« Ce partenariat entre Cybermalveillance.gouv.fr et Cyber4Tomorrow est une étape clé dans notre engagement pour un numérique responsable. Cyber4Tomorrow offre aux professionnels de la filière un outil puissant pour agir concrètement et individuellement en faveur d’une cybersécurité durable et d’avenir. Nous sommes ravis de collaborer avec des acteurs majeurs comme Cybermalveillance.gouv.fr et Campus Cyber pour œuvrer, ensemble, en faveur de la sécurité numérique », ajoute Véronique Torner, présidente de Numeum.

« Nous sommes très heureux qu’un acteur comme Cybermalveillance.gouv.fr ait rejoint le mouvement Cyber4Tomorrow. Cela démontrel’attractivité de l’initiative et souligne l’envie des professionnels du secteur de construire une cybersécurité d’impact et de s’engager pour le développement du numérique de confiance », affirme Michel Van Den Berghe Président du Campus Cyber.