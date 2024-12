Numeryx lance sa nouvelle version d’ASGUARD

décembre 2024 par Marc Jacob

Le groupe Numeryx, éditeur du firewall souverain ASGUARD via sa marque SASYX, annonce une nouvelle version de son firewall qui intègre 3 grandes nouveautés : WAF intégré, approche Zero Trust Network Access et multi-Gateway (SD-WAN).

Proposée en 3 versions complémentaires (Box & Rack, As a service et Virtual Machine), ASGUARD est une solution complète qui sécurise les infrastructures numériques. ASGUARD repose sur une technologie innovante : le filtre à « double masque », qui permet une compression des règles de filtrage à hauteur de 80 %, garantissant un important gain en temps de traitement des paquets et une diminution drastique de la consommation des ressources (RAM, stockage…). À cela, ASGUARD réunit en une offre des fonctionnalités indispensables « all-in-one » comme un pare-feu niveau 4, un proxy web, deux VPN IPSEC & SSL, un système de détection et Prévention d’Intrusion (IPS/IDS), un antivirus appliqué aux fonctions réseaux, ou encore la possibilité de s’intégrer à des LDAP.

Présentation des nouveautés fonctionnelles d’ASGUARD V2

Web Application Firewall (WAF) intégré

Il protège les applications web contre les attaques complexes et les vulnérabilités avec un WAF directement intégré dans le logiciel.

L’approche Zero Trust Network Access (ZTNA)

Cette approche Zero Trust garantit que chaque connexion est vérifiée, authentifiée et sécurisée. Il est alors possible d’assurer un accès sécurisé à ses ressources, où qu’elles soient, et de protéger ses données sensibles contre toute intrusion.

Multi Gateway (SD-WAN)

Il permet d’optimiser la connectivité réseau de l’entreprise avec la fonctionnalité multi gateway (SD-WAN).