NTT DATA construit un Data Center à Berlin

mars 2024 par Marc Jacob

NTT DATA annonce que sa division Global Data Centers supervisera le développement et assurera l’exploitation de son troisième campus de datacenters situé à Berlin, une zone clé pour les datacenters et un important marché en Europe. Ce nouveau développement s’inscrit dans le prolongement des efforts d’expansion internationale de NTT DATA pour répondre à la demande grandissante en matière d’utilisation et de calcul des données. Ce projet s’inscrit dans un programme d’investissements massifs – fixés à plus de 10 milliards de dollars – dans la croissance de datacenters prévus pour les années fiscales 2023-2027, dans plusieurs marchés clés à travers le monde.

Ce nouveau campus s’étendra sur 10,8 hectares et supportera une charge informatique critique de 96 MW répartie sur deux datacenters. Le site est situé à 30 kilomètres à l’ouest de Berlin, dans la commune de Brieselang. Les travaux de construction devraient débuter en 2025.

Ce développement vient renforcer la présence de NTT DATA sur le marché allemand et complète ses campus existants, Berlin 1 et Berlin 2. La capitale allemande continue de gagner en importance en raison de sa situation géographique, de la densité croissante des infrastructures, de l’évolution et de la complexité croissante des besoins de ses clients, mais également de sa proximité avec le gouvernement fédéral. NTT DATA exploite actuellement 48 centres de données dans sept pays de la zone EMEA, avec plus de 429 MW de charge informatique critique et 212 MW d’expansion prévue.

Le mois dernier, l’entreprise avait annoncé le développement d’un nouveau campus de datacenters de 14,4 hectares situé au sud de Paris et supportant une capacité de charge informatique critique de 84 MW répartie sur trois datacenters. Pour répondre aux besoins grandissants de ses clients, NTT DATA poursuit son expansion et a notamment annoncé la construction de nouveaux datacenters situés dans l’état de Virginie (États-Unis), ainsi qu’à Noida et Chennai (Inde). En parallèle, NTT compte bien atteindre ses objectifs de zéro émissions nettes dans le cadre de ses propres opérations et d’approvisionnement en énergie 100 % renouvelable d’ici à 2030.