Nozomi Networks intègre Schneider Electric à son programme partenaires MSSP Elite

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Nozomi Networks annonce ’intégration de Schneider Electric, spécialiste de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, à son programme partenaires MSSP Elite. Ils proposent ainsi des services de sécurité managés (MSS) de pointe aux secteurs de l’énergie, des produits chimiques, de l’eau, des biens de consommation packagés, du réseau électrique, des datacenters et de toute autre infrastructure critique à travers le monde.

Avec les solutions avancées de Nozomi Networks, Schneider Electric renforce ses capacités MSS en y intégrant la visibilité OT et IoT, la surveillance du réseau, la détection des menaces et la gestion des risques. Les clients peuvent ainsi accéder à des offres combinant Nozomi Networks Vantage, Guardian, Threat Intelligence et Arc, pour une sécurité flexible adaptée aux environnements sur site et hybrides, enrichies par l’expertise MSS de Schneider Electric proposant notamment :

• Une visibilité optimale des équipements et la gestion des vulnérabilités,

• La surveillance des menaces et la réponse aux incidents,

• La gestion des contrôles de sécurité,

• La gestion et l’atténuation des risques.

Nozomi Networks, leader de la sécurité OT, IoT et des systèmes cyber-physiques, se distingue par sa visibilité opérationnelle avancée, sa détection proactive des menaces et sa gestion des risques à grande échelle. Ses solutions protègent plus de 115 millions d’appareils dans des milliers de sites à travers les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’exploitation minière, des transports, des services publics, de l’automatisation des bâtiments, des villes intelligentes et des infrastructures critiques. Déployables sur site ou dans le cloud, elles couvrent l’IT, l’OT et l’IoT, automatisant l’inventaire, la visualisation et la surveillance des réseaux industriels grâce à l’intelligence artificielle. Au-delà de la cybersécurité, elles répondent également à des besoins tels que le dépannage, la gestion des actifs et la maintenance prédictive.

Depuis son lancement en 2023, la solution MSS de Schneider Electric s’est imposée comme une plateforme de cybersécurité complète et multicouche, offrant une gestion globale des contrôles de sécurité, des vulnérabilités et une détection avancée des menaces. Elle intègre désormais des capacités analytiques renforcées, couvrant plusieurs couches de sécurité bien au-delà de la simple surveillance IDS. Grâce à un support 24/7/365 via le Cybersecurity Connected Services Hub (CCSH) de Schneider Electric, les entreprises bénéficient d’une expertise continue et d’une réponse immédiate, assurant leur résilience face aux cybermenaces en constante évolution.

Partenaire stratégique de Nozomi Networks depuis 2017, Schneider Electric a renforcé son engagement auprès de l’entreprise en participant à une levée de fonds de série E de 100 millions de dollars l’année dernière. Ensemble, les deux entreprises accompagnent désormais des centaines de clients à travers le monde.