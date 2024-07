Nozomi Networks dévoile Arc Embedded

juillet 2024 par Marc Jacob

Nozomi Networks lance sa première sonde de sécurité OT et IoT de l’industrie directement intégrée aux PLC (Automates Programmables Industriels) de Mitsubishi Electric. Grâce à Arc Embedded, les équipes de sécurité et d’exploitation obtiennent une visibilité inédite sur les processus de leurs équipements d’automatisation industrielle et leurs dispositifs. Elles peuvent ainsi analyser et contrer les menaces liées aux processus et activités malveillantes sans affecter les ressources actuelles ni perturber les réseaux critiques. Les entreprises profitent in fine d’une résilience opérationnelle accrue, d’une réduction des cyber-risques et d’une meilleure conformité.

Un PLC est un ordinateur numérique industriel conçu pour automatiser les processus de fabrication, garantissant une grande fiabilité et une facilité de programmation. Largement utilisés dans diverses industries, les PLC améliorent l’efficacité opérationnelle en fournissant un traitement et un contrôle en temps réel dans des environnements difficiles. Les PLC de la gamme MELSEC iQ-R de Mitsubishi Electric sont parmi les plus modernes et avancés au monde, ce qui a grandement facilité le développement de cette nouvelle solution de sécurité intégrée.

Le marché des PLC devrait atteindre 22 milliards de dollars d’ici 2030, alors que de plus en plus d’industries adoptent et développent l’automatisation, ce qui augmente la nécessité d’une meilleure cybersécurité au niveau du contrôle. Les récents avertissements de la CISA concernant les tentatives d’exploitation des PLC rappellent brutalement qu’une attaque de ce type pourrait interrompre toute une production voire provoquer une crise de sécurité publique.

Arc Embedded transforme les systèmes de contrôle industriels existants en équipements sécurisés dès la conception, offrant une couche de sécurité entièrement intégrée par un fournisseur indépendant qui assure une protection robuste et complète pour les systèmes de production actuels.

Dernier composant de la plateforme de sécurité OT/IoT primée et alimentée par l’IA de Nozomi Networks, Nozomi Arc Embedded dans les PLC de Mitsubishi Electric permet pour la première fois aux organisations de surveiller l’activité de bout en bout afin de détecter et de répondre aux cybermenaces au niveau du PLC avant qu’ils ne causent des dommages ou ne se propagent à l’ensemble de l’environnement d’opérations industrielles. Cette approche proactive renforce la résilience opérationnelle, réduit les temps d’arrêt, protège les infrastructures critiques et maintient l’intégrité des processus.

La solution Arc Embedded intégrée aux PLC de Mitsubishi Electric offre :

• Une visibilité et une sécurité en temps réel, du point d’extrémité du réseau jusqu’à l’atelier de fabrication, pour améliorer l’intégrité des données, détecter plus précisément les anomalies des PLC et repérer les accès non autorisés.

• Une protection renforcée par l’IA pour offrir une surveillance continue, permettre un apprentissage en temps réel, accélérer les réponses aux incidents de sécurité et améliorer la détection des vulnérabilités, qu’elles soient connues ou inconnues.

• Une visibilité et une protection innovantes pour les dispositifs connectés à la carte-mère du PLC, permettant de comprendre l’état et la santé des modules, les schémas de communication normaux et anormaux, les changements de configuration et l’intégrité des microprogrammes.

Arc Embedded est disponible dès maintenant pour les PLC de la série iQ-R de Mitsubishi Electric via un modèle d’abonnement, disponible auprès de Mitsubishi Electric, de Nozomi Networks et de son réseau mondial de partenaires.