Nouvelle étude IBV : l’IA stimule l’innovation mainframe

novembre 2024 par l’IBM Institute for Business Value (IBV), en collaboration avec Oxford Economics

Pour mieux comprendre comment les responsables informatiques exploitent les mainframes aujourd’hui et envisagent leur avenir à l’ère de l’IA et du Cloud hybride, l’IBM Institute for Business Value (IBV), en collaboration avec Oxford Economics, a mené une enquête auprès de 2 551 responsables informatiques mondiaux (dont 560 européens). Les résultats montrent que le mainframe joue déjà un rôle central en soutenant l’innovation en matière d’IA, les stratégies de Cloud hybride et l’accélération de la transformation numérique. Doté de capacités de sécurité et de traitement inégalées, le mainframe gère 70 % des transactions mondiales, en valeur.

Les mainframes ont prouvé leur vitalité grâce à leur capacité à traiter de grandes quantités de données de manière rapide, fiable et sécurisée, et ils seront essentiels pour exploiter tout le potentiel de l’innovation basée sur les données.

L’impact de l’IA sur les mainframes

L’étude montre que 78 % des responsables informatiques interrogés au niveau mondial (77 % en Europe) ont déclaré que leurs organisations pilotent des projets ou opérationnalisent des initiatives qui intègrent des capacités d’IA dans les applications et les transactions mainframe. L’étude a révélé que les entreprises considèrent le mainframe comme une plateforme précieuse pour le déploiement de l’IA d’entreprise pour un large éventail de fonctions, y compris favoriser l’innovation, renforcer la cybersécurité, rationaliser les opérations et moderniser des applications. Par exemple :

Favoriser l’innovation - 79 % des personnes interrogées à la fois au niveau mondial et en Europe reconnaissent que le mainframe est essentiel pour favoriser l’innovation et la création de valeur basées sur l’IA. En appliquant l’IA directement aux applications transactionnelles sur le mainframe, les entreprises peuvent extraire de nouvelles informations et améliorer la productivité de leurs employés. Cela maximise la valeur de leurs systèmes centraux et génère des résultats commerciaux significatifs.

Renforcer la sécurité - En termes de sécurité, 90 % des responsables interrogés à la fois au niveau mondial et en Europe ont indiqué que leur organisation pilote ou met en œuvre des projets de cybersécurité alimentés par l’IA ; 82 % des personnes interrogées au niveau mondial (81 % en Europe) ont cité l’importance du mainframe pour surveiller, analyser et répondre aux cybermenaces, un système déjà connu pour ses prouesses en matière de sécurité.

Modernisation de la gestion des systèmes - 74 % des personnes interrogées au niveau mondial (73 % en Europe) ont déclaré qu’elles intégraient l’IA dans les opérations des mainframes pour améliorer la gestion et la maintenance des systèmes. Par ailleurs, 61 % des responsables au niveau mondial (59 % en Europe) ont déclaré que l’utilisation de l’IA générative (gen AI) pour les efforts de modernisation des applications sur les mainframes était importante pour leur organisation. Les outils de modernisation des applications pilotés par l’IA générative révolutionnent les stratégies de modernisation des mainframes, accélèrent les délais de rentabilisation et comblent les déficits en matière de compétences mainframe en permettant aux développeurs de moderniser ou de concevoir des applications plus rapidement et plus efficacement.

Les mainframes, partie intégrante du Cloud hybride

Les mainframes jouent également un rôle essentiel dans les stratégies de Cloud hybride réussies, permettant aux entreprises de déployer des charges de travail applicatives dans les environnements informatiques les plus adaptés. Les applications critiques, telles que les transactions financières, les dossiers médicaux et les services gouvernementaux, exigent une sécurité, une fiabilité et une évolutivité avancées. En utilisant le mainframe pour ces applications, les entreprises peuvent exploiter son architecture optimisée pour des performances et une efficacité inégalée, tout en minimisant les coûts et les risques dans l’ensemble de leur écosystème informatique.

Cette approche s’est avérée offrir des retours sur investissement significatifs, les entreprises hybrides par conception obtenant des ROIs plus de 3 fois supérieurs en ce qui concerne leurs efforts de transformation numérique. Cependant, pour tirer pleinement parti de ces avantages, les entreprises doivent maintenir les systèmes mainframe pour pérenniser le socle technique, moderniser les applications mainframe et les intégrer aux données distribuées, aux applications, aux Clouds et aux pratiques de développement modernes.

Libérer tout le potentiel du Cloud hybride et de l’IA

À mesure que les organisations progressent dans leur parcours de transformation numérique, elles doivent tirer parti de leurs investissements existants dans les mainframes pour exploiter tout le potentiel de leurs données grâce aux technologies de Cloud hybride et d’IA.

Les responsables informatiques qui cherchent à revitaliser leurs stratégies mainframe doivent dès à présent envisager quelques actions essentielles :

Concevoir une base informatique solide

Pour établir une base informatique solide, les entreprises doivent s’engager dans une stratégie hybride par conception, moderniser les applications mainframe et développer une stratégie claire d’intégration et de partage des données. Cela implique d’optimiser la valeur métier dans l’ensemble du parc technologique, de créer une stratégie de modernisation des applications alignée sur les objectifs de l’entreprise et de donner la priorité à l’intégration entre le mainframe et d’autres technologies pour un échange de données transparent et une connectivité via des APIs. Ce faisant, les entreprises peuvent améliorer leur compétitivité globale, réduire leurs coûts et renforcer leur capacité à répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise.

S’appuyer sur l’innovation en matière d’IA

Les organisations devraient tirer parti de l’IA pour aider les équipes DevOps, améliorer les opérations mainframe et infuser l’IA dans les transactions métiers. Pour ce faire, elles peuvent équiper les développeurs d’outils assistés par l’IA générative qui accélèrent la découverte, l’analyse et la modernisation des applications, améliorer les fonctions opérationnelles avec des aides intelligentes et des assistants chatbot de nouvelle génération, et exploiter l’IA pour obtenir des informations sur les transactions afin d’améliorer les cas d’usage de l’entreprise. En adoptant l’innovation en matière d’IA, les organisations peuvent rationaliser la modernisation, améliorer l’efficacité opérationnelle et favoriser la réussite commerciale dans un monde axé sur le Cloud hybride et l’IA.

Investir dans des capacités et des compétences mainframe avancées

Les organisations doivent exploiter les capacités actuelles des mainframes, développer une main-d’œuvre diversifiée et qualifiée, et renforcer les compétences des professionnels des mainframes grâce à des outils d’IA et à des initiatives de collaboration. Cela implique de tirer parti des nouvelles capacités des mainframes, telles que le chiffrement et l’authentification sophistiquées, les capacités avancés de processeurs et les accélérateurs d’IA spécialisés ; de combler les lacunes en matière de compétences grâce à des initiatives de qualification ciblées et à des programmes de mentorat ; et de donner aux professionnels des mainframes les moyens de se perfectionner grâce à des outils d’IA, aux assistants et à des initiatives collaboratives telles que le Mainframe Skills Council.

Accélérer votre transformation numérique

À l’heure du Cloud hybride et de l’IA, la pérennité du mainframe est plus évidente que jamais. Son rôle d’actif stratégique contribuant à garantir la sécurité, la confidentialité des données et l’efficacité opérationnelle le rend indispensable pour les organisations qui s’efforcent de rester compétitives. En adoptant des stratégies de modernisation qui tirent parti des atouts du mainframe, les organisations peuvent accélérer leur parcours de transformation numérique et favoriser de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation.