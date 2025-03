Nouvelle étude d’IBM : Les opérateurs télécoms pionniers augmentent leurs investissements dans l’IA, le Cloud et la sécurité en vue de la prochaine vague de modernisation des réseaux

mars 2025 par IBM en collaboration avec GSMA Intelligence

Une nouvelle étude mondiale de l’IBM Institute for Business Value, réalisée en collaboration avec GSMA Intelligence, a révélé que les fournisseurs de services de télécommunication et de communication (CSPs) qui adoptent le Cloud computing et l’intelligence artificielle (IA) dans leurs réseaux en retirent des avantages significatifs, notamment des performances accrues, une meilleure évolutivité, des économies de coûts et des opportunités de monétisation.

L’étude mondiale, intitulée “Rewiring the Telecom Mindset : How CSPs are Gaining Network Advantage with Cloud and AI” (Changer l’état d’esprit des télécoms : Comment les fournisseurs de services de télécommunications acquièrent un avantage en matière de réseau grâce au Cloud et à l’IA), présente les points de vue de 750 dirigeants mondiaux en charge des réseaux (37 en France) issus de fournisseurs de premier plan, tels que Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Telstra, Verizon et Vodafone, sur l’importance d’adopter une approche basée sur le Cloud et l’IA pour rester en tête dans le secteur des télécommunications, qui évolue rapidement, et pour offrir une meilleure performance réseau.

Les principaux résultats de l’étude sont les suivants (d’autres éléments clés sont présentés à la fin du document) :

• 79 % des dirigeants interrogés au niveau mondial (76 % en France) privilégient la performance réseau avant tout, la modernisation du réseau étant leur deuxième priorité.

• 55 % des personnes interrogées au niveau mondial (59 % en France) déclarent avoir subi une violation de la sécurité réseau au cours des 12 derniers mois. Malgré cela, seulement 42 % des dirigeants au niveau mondial (43 % en France) considèrent la sécurité réseau comme un défi majeur au cours des trois prochaines années.

• Au cours des trois prochaines années, les dirigeants interrogés au niveau mondial prévoient d’augmenter les investissements réseau dans la mise en œuvre du Cloud de près de 20 % (19 % en France), dans l’IA traditionnelle de 16 % (17 % en France) et dans l’IA générative de près de 19 % (21 % en France).

L’étude souligne également la nécessité pour les CSPs de dépasser l’adoption technologique et de transformer leur culture pour saisir les opportunités de monétisation des réseaux et rester compétitifs. Cela implique de prendre des risques audacieux et calculés, d’encourager la collaboration, de tirer les leçons des échecs et d’inculquer une approche proactive de l’innovation.

« Les entreprises de télécommunications qui adoptent une approche basée sur le Cloud et l’IA seront mieux équipées pour naviguer dans les complexités du paysage réseau moderne et capitaliser sur les opportunités émergentes », a déclaré Rahul Kumar, Senior Partner & Vice President, Global Industry Leader for Telco & Media Industry, IBM. « En changeant leur état d’esprit et en adoptant une culture de l’innovation, les CSPs peuvent bénéficier d’avantages significatifs et conserver une longueur d’avance. »

« Les résultats de l’étude soulignent le rôle crucial que le Cloud et l’IA joueront dans l’avenir des télécommunication », a déclaré Peter Jarich, Head of GSMA Intelligence. « À mesure que l’industrie continue d’évoluer, il est clair que les CSPs doivent donner la priorité à la modernisation des réseaux, au renforcement de la sécurité et à l’innovation pour rester compétitifs et stimuler la croissance. »

Autres points clés de l’étude :

• Les principaux avantages que les personnes interrogées retirent du déploiement du Cloud dans leur réseau de télécommunications sont : la capacité à faire évoluer le réseau rapidement (66 % au niveau mondial, 67 % en France), un délai de commercialisation plus court (61 % au niveau mondial, 57 % en France) et de nouveaux services générateurs de revenus (58 % au niveau mondial, 59 % en France).

• Les principaux défis rencontrés avec le Cloud par les personnes interrogées en ce qui concerne le réseau de télécommunications sont : le manque d’interopérabilité et de normalisation entre les fournisseurs de services Cloud (63 % au niveau mondial, 69 % en France), la crainte d’un verrouillage par les fournisseurs (58 % au niveau mondial, 57 % en France) et un business case peu clair (55 % au niveau mondial, 47 % en France).

• Les principaux domaines du réseau où l’IA est utilisée sont : la surveillance des performances du réseau (60 % au niveau mondial, 61 % en France) et la détection des menaces pour la sécurité des réseaux (59 % au niveau mondial, 62 % en France).

• Les principaux obstacles à l’adoption de l’IA dans le réseau sont : les préoccupations liées à la sécurité des données et à la protection de la vie privée (61% au niveau mondial, 58 % en France), l’évolution trop rapide de la technologie (53 % au niveau mondial, 50 % en France) et l’absence de stratégie d’IA pour le réseau (51 % au niveau mondial, 54 % en France).

• Les principaux domaines du réseau où l’IA générative est spécifiquement utilisée sont : la gestion des spams (33 % au niveau mondial, 28 % en France), la gestion de la fraude (31 % au niveau mondial, 27 % en France), la planification du réseau (30 % au niveau mondial, 38 % en France) et la prévision des problèmes de réseau (29 % au niveau mondial, 33 % en France).

• Les principales priorités des divisions réseau pour les 3 prochaines années sont : la performance du réseau (79 % au niveau mondial, 79 % en France), la modernisation du réseau (58 % au niveau mondial, 28 % en France) et les nouveaux services aux consommateurs ou aux entreprises (49 % au niveau mondial, 51 % en France).

• Les principaux défis des divisions réseau pour les 3 prochaines années sont : la monétisation du réseau (55 % au niveau mondial, 58 % en France), la réduction des dépenses d’investissement (47 % au niveau mondial, 56 % en France) et la conformité réglementaire (47 % au niveau mondial, 48 % en France).