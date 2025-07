Nouvelle étude Avast : 1 Français sur 2 ayant un proche âgé déclare que ce dernier a déjà été victime d’une cyberattaque

juillet 2025 par Dynata pour le compte de Gen

Avast révèle les résultats de sa nouvelle enquête « Avast Safe Tech Report », portant sur la vulnérabilité des personnes âgées face aux menaces en ligne. Escroqueries, vols de données, arnaques financières ou encore malwares - l’étude menée par Avast montre comment les hackers s’attaquent aux personnes âgées et appelle à une mobilisation de l’entourage pour accompagner les générations les plus vulnérables.

Les séniors : une cible vulnérable

Alors que 84 % des Français ont des personnes âgées dans leur entourage, 68 % d’entre eux se disent inquiets à l’idée que leurs aînés puissent tomber dans le piège d’une escroquerie en ligne. Cette crainte se confirme dans les faits : plus d’un Français sur deux ayant un proche âgé déclare que ce dernier a déjà été victime d’une cyberattaque, qu’il s’agisse d’une arnaque en ligne (24 %), de fraude financière (20 %), d’infection par un malware (17 %) ou d’une fuite de données (14 %).

Parmi les Français qui pensent que leurs proches âgés pourraient être victime d’une escroquerie, 19% les considèrent comme des cibles faciles parce qu’ils ne savent pas comment repérer les liens, messages ou emails frauduleux, mais aussi parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec l’environnement digital et manquent de compétences. 18% pensent que les attaques en ligne sont de plus en plus sophistiquées, ce qui les rend difficiles à repérer et 16% pensent que les séniors accordent leur confiance trop facilement aux personnes extérieures.

La Gen Z se montre de plus en plus soucieuse : alors que 67 % des Français ayant des proches âgés pensent que ces derniers sont susceptibles de croire aux fausses informations en ligne, 75 % des répondants issus de la Gen Z partagent cet avis.

Cette crédulité et méconnaissance des usages numériques représentent un danger pour les séniors, dont les faiblesses sont tristement exploitées par les cybercriminels.

« Les nouvelles technologies évoluent si rapidement que nous nous focalisons souvent sur leur impact sur les jeunes générations, pourtant, nous ne pouvons pas ignorer leur incidence sur nos parents et grands-parents », explique Leyla Bilge, responsable de la recherche sur les escroqueries chez Avast. « Finalement, la cybersécurité s’apparente aux consignes de sécurité en avion : mettez d’abord votre masque à oxygène avant d’aider les autres. Autrement dit, apprenez d’abord les bonnes pratiques, puis utilisez ces connaissances pour guider et aider les autres. Une simple conversation peut faire toute la différence pour permettre à nos proches âgés de rester connecté et en sécurité dans l’espace numérique. » A person holding a tabletDescription automatically generated

L’accompagnement des proches est primordial

Face à ces menaces, les générations plus jeunes jouent un rôle clé dans l’accompagnement de leurs aînés face à la multiplication des risques numériques.

Parmi les Français ayant des proches âgés, 55% admettent les avoir déjà aidés à éviter une arnaque (ce chiffre descend à 41% chez les Boomers).

Lorsque malheureusement, un de leurs proches a été victime d’une menace ou d’une arnaque en ligne, 86% des répondants déclarent les avoir aidés à régler ce problème. 56% d’entre eux ont signalé l’incident aux autorités, 32% ont demandé de l’aide aux banques et institutions financières, et 14% ont même contribué financièrement à couvrir les pertes subies.

Ayant une meilleure connaissance du paysage numérique, les générations plus jeunes jouent un rôle central pour apprendre aux séniors à repérer les arnaques en ligne et les fausses informations, mais aussi pour leur transmettre de bonnes habitudes digitales.

Par exemple, la manière dont la plupart des seniors gèrent leurs mots de passe illustre l’importance d’une meilleure sensibilisation : 57% d’entre eux notent leurs mots de passe sur papier, 26% réutilisent le même mot de passe sur plusieurs comptes, et seulement 13% utilisent un gestionnaire de mots de passe.

« Ces données soulignent une réalité préoccupante : nos aînés sont de plus en plus connectés, mais pas toujours suffisamment armés face aux menaces numériques » déclare Leyla Bilge. « Il est crucial que les familles, les entreprises et les pouvoirs publics renforcent leurs efforts d’éducation et de protection numérique au service des séniors ».

A travers cette étude, Avast réaffirme son engagement à protéger la vie en ligne des consommateurs, et plus particulièrement les plus vulnérables, à travers des solutions de cybersécurité accessibles et une pédagogie adaptée aux besoins des seniors.

Avast met à disposition des internautes des conseils concrets et des outils et encourage les familles à initier ce que l’entreprise appelle désormais le "Safe Tech Talk" - une discussion bienveillante et régulière sur les bons réflexes numériques à adopter :

Apprenez les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et partagez-les à vos proches.

Si vous recevez des messages, des SMS ou des appels frauduleux, prévenez vos amis et votre famille et partagez ces exemples afin de lancer une conversation sur la sécurité.

Offrez votre soutien et votre aide pour protéger les appareils de vos proches, leurs informations personnelles et leurs finances.

Vous pouvez imprimer ce flyer, regroupant davantage de conseils de sécurité, et l’afficher dans votre domicile, ou à tout autre endroit où vos proches pourront voir ces conseils.

Adoptez la méthode Safe Tech

Renforcez vos habitudes en matière de mots de passe : utilisez des mots de passe longs et uniques pour chaque compte, composés d’au moins 15 à 20 caractères et comprenant des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des symboles. Évitez d’utiliser des informations personnelles et envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, tel que Norton Password Manager.

Repérez les signes : méfiez-vous des e-mails, SMS ou appels non sollicités prétendant provenir de banques, de l’assurance maladie ou d’un support technique. Les escroqueries créent souvent un faux sentiment d’urgence pour inciter à agir rapidement.

Restez informés : familiarisez-vous avec les principales escroqueries visant les personnes âgées, telles que le phishing, les faux messages de support technique, les escroqueries sentimentales, les fausses factures, les fausses mises à jour logicielles et les arnaques à l’assurance maladie.

Utilisez des outils de sécurité intelligents : protégez vos téléphones, ordinateurs et tablettes à l’aide d’un logiciel de sécurité qui inclut une protection contre les escroqueries, tel qu’Avast avec Scam Guardian, et utilisez un navigateur sécurisé tel qu’Avast Secure Browser. Maintenez vos appareils et applications à jour.

Faites de la cybersécurité un effort collectif : identifiez une personne de confiance que vous pouvez appeler si vous avez des doutes quant à la légitimité d’un message ou d’une demande

Tout comme verrouiller ses portes ou tester ses détecteurs de fumée, la cybersécurité doit faire partie de la routine. Faites-en une priorité familiale en devenant une source sûre pour les conseils et rappelez à vos proches qu’il n’y a pas de question stupide lorsqu’il s’agit de rester en sécurité en ligne, seulement des occasions manquées de se protéger. Pour découvrir l’intégralité des conclusions du rapport Avast Safe Tech 2025 et obtenir des conseils pratiques pour lancer votre propre Safe Tech Talk, rendez-vous sur le site Avast.

L’étude a été réalisée en ligne, en France, par Dynata pour le compte de Gen, du 30 avril au 8 mai 2025, auprès de 1 000 adultes âgés de 18 ans et plus. Les données ont été pondérées, lorsque nécessaire, en fonction de l’âge, du sexe et de la région, afin d’être représentatives de la population nationale.