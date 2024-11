Nouvelle analyse de SentinelLabs sur les faux informaticiens et fausses entreprises qui financent la Corée du Nord

novembre 2024 par SentinelLabs

Dans l’environnement numérique actuel, les menaces internes et les faux sites Web sont plus répandus que jamais. SentinelLabs, la division de recherche de SentinelOne, vient de publier une nouvelle étude qui analyse plusieurs sociétés-écrans d’informaticiens utilisées à des fins financières par la Corée du Nord (ou RPCD), récemment saisies par le gouvernement américain.

La RPCD dispose d’un réseau d’employés IT qui prétendent être des professionnels d’autres pays. Ils utilisent de fausses identités et références pour obtenir des emplois à distance et se faire passer pour des entreprises de logiciels et de technologies légitimes basées aux États-Unis. Leur objectif est de générer des revenus pour des programmes d’État tels que le déploiement d’armes tout en évitant les sanctions internationales.

Cette nouvelle étude dévoile quatre exemples récemment identifiés de ces sociétés-écrans et les méthodes qu’elles utilisent pour paraître légitimes aux yeux de cibles peu méfiantes au cours des derniers mois.