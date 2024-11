Nouveau sondage Cisco : une forte corrélation entre la sensibilisation à la vie privée et la confiance dans l’IA

novembre 2024 par Cisco

• Le sondage Cisco 2024 sur la vie privée des consommateurs* révèle que la majorité des consommateurs (53 %) sont désormais au courant des lois sur la vie privée, et les consommateurs informés se sentent beaucoup plus confiants quant à la protection de leurs données (81 % contre 44 %).

• 63 % des consommateurs estiment que l’IA peut être utile pour améliorer leur quotidien, et 59 % affirment que des lois strictes sur la vie privée les rendent plus à l’aise pour partager des informations via des applications d’IA.

• 30 % des utilisateurs d’IA générative partagent des informations personnelles ou confidentielles sur ces outils, malgré le fait que 84 % d’entre eux se disent préoccupés par le risque de divulgation publique.

Lois sur la protection de la vie privée Protection des données

Les consommateurs connaissent les lois locales en matière de protection de la vie privée.

Part de consommateurs, parmi ceux qui connaissent les lois nationales sur la protection de la vie privée, ayant le sentiment de pouvoir protéger leurs données.

73 %

56 %

92 %

64 %

L’Intelligence Artificielle L’impact des lois

Les consommateurs estiment que l’IA peut leur être utile au quotidien.

Les consommateurs se sentent plus en confiance lorsqu’ils partagent des informations dans des applications d’IA soumises à des lois strictes en matière de protection de la vie privée.

87 %

65 %

82 %

65 %

La sensibilisation aux lois sur la vie privée renforce la confiance dans l’IA

La sensibilisation des consommateurs progresse : 53 % des répondants déclarent être informés des lois nationales sur la vie privée, une augmentation de 17 points de pourcentage par rapport à 2019. Les consommateurs informés se sentent aussi beaucoup plus protégés (81 %) que ceux qui ne le sont pas (44 %).

« Notre sondage souligne l’importance de la sensibilisation à la vie privée pour établir la confiance des consommateurs envers les marques et les technologies de l’IA », explique Harvey Jang, vice-président et directeur de la vie privée chez Cisco. « Près de 60 % des consommateurs conscients des lois sur la vie privée se sentent à l’aise avec l’IA. Sensibiliser et éduquer les consommateurs sur leurs droits leur permettra de prendre des décisions éclairées et de renforcer la confiance envers les technologies émergentes. »

Les opportunités et défis de l’IA générative

Le sondage montre que 63 % des consommateurs considèrent que l’IA peut être utile pour améliorer leur vie. L’utilisation de l’IA générative a presque doublé, avec 23 % des répondants qui l’utilisent régulièrement, contre 12 % l’an dernier. Cependant, 44 % des consommateurs interrogés ne connaissent toujours pas l’IA générative. Les utilisateurs tirent de grands bénéfices de l’IA générative pour la création de contenu, mais s’inquiètent de la sécurité, des usages abusifs et des risques sociétaux.

« L’influence croissante de l’IA dans notre quotidien attire l’attention sur la nécessité de son usage responsable et sécurisé », déclare Dev Stahlkopf, directrice juridique et vice-présidente exécutive de Cisco. « 78 % des consommateurs interrogés estiment qu’il incombe aux entreprises d’utiliser l’IA de manière éthique, ce qui souligne le lien vital entre l’IA responsable et la confiance des consommateurs. »

En matière de vie privée, 30 % des utilisateurs d’IA générative déclarent entrer des informations personnelles ou confidentielles, telles que des données financières ou médicales, dans ces outils, bien que 84 % s’inquiètent du risque que ces données deviennent publiques.

Les jeunes adultes prennent des mesures pour protéger leur vie privée, les seniors sont à la traîne

La protection des données est passée d’une notion obscure à une exigence des consommateurs, plus de 75 % d’entre eux déclarant qu’ils n’achèteront pas auprès d’une entreprise en qui ils n’ont pas confiance pour protéger leurs données. Cela se traduit par des actions concrètes, en particulier chez les plus jeunes. Ainsi, 49 % des consommateurs âgés de 25 à 34 ans ont changé d’entreprise ou de fournisseur en raison de politiques de données ou de pratiques de partage d’informations, contre seulement 18 % des personnes de plus de 75 ans.

Le sondage montre que les consommateurs âgés de 25 à 34 ans sont aussi les plus sensibilisés à leurs droits en matière de vie privée (64 % contre 33 % des 65 ans et plus). On note également une augmentation significative (36 % contre 28 % l’an dernier) de l’exercice des droits d’accès, de correction, de suppression ou de transfert des données personnelles via les demandes d’accès aux données (DSARs). Une fois de plus, les jeunes sont en tête, 46 % d’entre eux ayant pris ces mesures, contre seulement 16 % des plus de 65 ans.

De plus, les consommateurs utilisent des outils de sécurité pour protéger leurs données. Au cours des 12 mois précédant le sondage, 67 % ont examiné ou mis à jour leurs paramètres de confidentialité sur des applications ou plateformes. 68 % disent utiliser l’authentification multi-facteurs, et 61 % utilisent un gestionnaire de mots de passe.

« Les données sont un actif que nous devons tous protéger activement », affirme Anthony Grieco, vice-président principal et directeur de la sécurité et de la confiance chez Cisco. « De l’authentification multi-facteurs à la transparence des accès aux informations partagées, nous sommes encouragés de voir que les répondants prennent des mesures pour protéger leurs informations personnelles. »

Les consommateurs soutiennent des protections solides de la vie privée et des règles plus cohérentes

Une majorité importante (70 %) des consommateurs sondés pensent que les lois sur la vie privée ont un impact positif, seuls 5 % percevant un impact négatif. Ils sont de plus en plus favorables aux protections de la vie privée, 77 % des répondants soutenant l’idée de règles similaires dans différents pays et régions pour garantir des protections de base. Aux États-Unis, 81 % des répondants sont favorables à une loi fédérale sur la vie privée.

Le sondage Cisco 2024 sur la vie privée des consommateurs est une étude mondiale annuelle sur la perception et les comportements des consommateurs en matière de protection des données. La 6e édition de cette recherche a été réalisée anonymement auprès de 2600 consommateurs en Australie, au Brésil, en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.