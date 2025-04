Nousassurons lance une nouvelle offre d’assurance cyber

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Nousassurons lance une nouvelle offre d’assurance cyber, spécialement conçue pour protéger les entreprises contre ces menaces croissantes. Avec une approche innovante alliant couverture financière et assistance technique, cette assurance permet aux entreprises de mieux anticiper, gérer et se relever des incidents cybernétiques.

La cybercriminalité : une menace devenue prioritaire pour les entreprises

Les cyberattaques ont connu une explosion sans précédent, impactant aussi bien les grandes entreprises que les PME et ETI. Selon une étude récente d’Allianz, les cyberattaques sont désormais classées comme le risque numéro un pour les entreprises en 2023, bien devant le risque incendie. En France, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) rapporte une augmentation de 400 % des attaques par ransomware entre 2019 et 2022.

Le coût de ces attaques est colossal. Une cyberattaque peut entraîner des pertes financières allant de quelques milliers à plusieurs millions d’euros, en raison de la paralysie des systèmes, du vol de données et des demandes de rançon. Selon le Monde informatique, le cout médian d’une attaque est de 50 000 € mais pour certaines PME, souvent moins bien préparées et moins couvertes, celles-ci peuvent être fatales : 60 % des PME victimes de cyberattaques ferment leurs portes dans les 18 mois suivant une attaque. Or moins de 5 % des PME déclarent avoir souscrit une cyberassurance. « Une seule cyberattaque peut mettre en péril l’existence d’une entreprise. Aujourd’hui, aucune structure, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri. Il est impératif que les entreprises prennent des mesures concrètes pour se protéger, et l’assurance cyber est un élément clé de cette protection » souligne Jérôme Robin, fondateur de Nousassurons.

Pourquoi une assurance cyber est-elle essentielle ?

Les mesures de cybersécurité (pare-feu, antivirus, formations) sont indispensables, mais elles ne suffisent pas à garantir une protection totale contre les menaces informatiques. Les pirates redoublent d’ingéniosité pour contourner les défenses des entreprises et exploiter la moindre faille. L’assurance cyber intervient alors comme un filet de sécurité indispensable pour prendre en charge les conséquences financières, opérationnelles et juridiques d’une cyberattaque.

Les conséquences d’un cyber incident peuvent être multiples :

– Ralentissement ou arrêt de l’activité en cas de blocage d’un site d’e-commerce ou de l’introduction d’un logiciel verrouillant le système d’information

– Fuite de données personnelles, bancaires ou confidentielles de l’entreprise, clients, prestataires, fournisseurs…

– Pertes indirectes et cout en termes d’image, sur-mobilisation des équipes, désorganisation de l’entreprises…

– Transmission de virus à des clients, fournisseurs, prestataires…

Comment fonctionne l’assurance cyber de Nousassurons ?

Cette nouvelle offre d’assurance proposée par Nousassurons repose sur trois piliers fondamentaux :

1. Une couverture complète des risques :

o Cyberattaques (ransomwares, phishing, vols de données, etc.).

o Erreurs humaines entraînant une faille de sécurité.

o Malveillance interne de collaborateurs ou prestataires.

o Fraude aux paiements et escroqueries numériques.

o

2. Une assistance 24h/24 et 7j/7 avec une équipe d’experts dédiés :

o Intervention immédiate en cas d’attaque.

o Accompagnement technique pour limiter les dégâts et restaurer les systèmes.

o Coordination avec les autorités et les experts en cybersécurité.

o Assistance juridique et communication de crise

o

3. Un programme de prévention inclus avec l’assurance :

o Audits de sécurité réguliers pour identifier les vulnérabilités.

o Simulations d’attaques (phishing, ransomware) pour sensibiliser les employés.

o Outils de cybersécurité avancés pour anticiper et limiter les risques.

« Nos clients entrepreneurs nous font part de leur inquiétude face à l’explosion des cyberattaques fortement relayées par les médias ces derniers temps. Avec cette nouvelle offre, nous leur apportons une réponse complète : une couverture robuste, un accompagnement en temps réel et des outils préventifs pour limiter leur exposition aux menaces » ajoute Julien Durand, responsable de l’offre Cyber chez Nousassurons.

Les avantages concrets de l’assurance cyber

• Prise en charge des coûts liés aux cyberattaques : rançons, pertes d’exploitation, frais juridiques et de notification des clients en cas de fuite de données.

• Réduction des interruptions d’activité grâce à une intervention rapide et efficace.

• Accompagnement personnalisé pour renforcer la cybersécurité et éviter les récidives.

• Réduction de la franchise de 25 % pour les entreprises mettant en place les outils de cybersécurité recommandés.

Un engagement fort pour la protection des entreprises

En proposant cette nouvelle offre, Nousassurons entend accompagner les entreprises dans leur lutte contre la cybercriminalité en leur expliquant en quoi l’assurance cyber est un levier stratégique pour garantir leur résilience mais aussi parfois leur survie face aux nouvelles menaces informatiques.