Norton lance une nouvelle solution de cybersécurité à destination des petites entreprises

juillet 2024 par Marc Jacob

Norton, une marque de Gen™ lance Norton Small Business, une solution de cybersécurité tout-en-un permettant aux entrepreneurs et aux dirigeants de petites entreprises de s’équiper pour protéger l’avenir économique de leur structure. Alors que près de 90 % des entreprises dans le monde sont des petites entreprises - 99,9% en France1 - beaucoup n’ont pas les moyens de protéger leur environnement numérique comme le font les grandes entreprises. Norton Small Business permet aux petites entreprises de bénéficier d’une protection à trois niveaux pour sécuriser les activités en ligne de leur équipe, leurs appareils et les données de leurs clients, grâce à une solution de cybersécurité simple et tout-en-un.

Les petites entreprises en ligne de mire

Alors que les particuliers sont confrontés à une avalanche d’escroqueries et d’arnaques de phishing, les petites entreprises subissent le même sort et sont même davantage ciblées que les grandes entreprises. Selon le cabinet d’étude Asterès, 95,1% des cyberattaques réussies en France touchant les entreprises en 2022 ont ciblés des PME.

Parmi ces menaces, le phishing - des e-mails incitant à cliquer sur un lien ou à transférer de l’argent - est le procédé le plus courant par lequel les cybercriminels tentent d’accéder aux systèmes, aux données privées, aux finances et à la propriété intellectuelle des petites entreprises.

Les entreprises de moins de 10 salariés manquent souvent d’assistance informatique, ce qui les expose à un risque important en cas d’attaques cybercriminelles et c’est souvent le cas. Rien qu’en 2022, la cybercriminalité a coûté en moyenne 58 600€2 aux entreprises françaises. Norton Small Business aide les petites entreprises à protéger leurs données sensibles contre les menaces afin de minimiser les risques de pertes financières.

Les entrepreneurs recherchent la liberté financière

Les entrepreneurs se lancent souvent dans une aventure en solitaire en quête de liberté financière et investissent beaucoup de temps, d’énergie et d’économies personnelles dans la création de leur entreprise. Pourtant, ces petites entreprises sont fortement ciblées par les cybercriminels, ce qui les expose à un risque de faillite beaucoup plus élevé que les grandes entreprises lorsqu’elles sont touchées par une cyberattaque.

Les effets d’une cyberattaque vont au-delà des conséquences financières et il est temps que la cybersécurité devienne une des priorités des petites entreprises.

Un service informatique unipersonnel

Norton simplifie la cybersécurité des petites entreprises grâce à une solution tout-en-un qui offre une variété de fonctionnalités, notamment :

• Un support technique disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone, email et chat pour répondre à vos questions nuit et jour.3

• Un navigateur sécurisé, un gestionnaire de mots de passe et un VPN (réseau privé virtuel) pour sécuriser les activités en ligne quotidiennes.

• Un nettoyage et une optimisation automatisés des PC pour les garder en bonne santé plus longtemps.

• Une sauvegarde sécurisée dans le cloud pour réduire le risque de perte de données professionnelles.

• Des mises à jour de fichiers et de programmes pour maintenir les logiciels à jour et réduire ainsi les vulnérabilités exploitées par les cybercriminels.

• Une couverture informatique et une maintenance pour 20 appareils maximum.

« Nous avons conçu nos produits et services pour les petites entreprises en adoptant la même approche que pour notre catalogue grand public afin que les entrepreneurs n’aient pas à se préoccuper de devenir des experts en cybersécurité », ajoute Sophie Bono. « Norton est là pour rendre la cybersécurité accessible et facile afin qu’ils puissent se concentrer sur la gestion d’entreprises performantes ».

Norton partage 10 recommandations pour protéger votre petite entreprise :

1. Apprenez à repérer les signes de phishing et partagez-les à vos collaborateurs.

2. Ne cliquez sur des liens ou ne téléchargez des pièces jointes qu’à partir de sources connues.

3. Évitez de partager des informations personnelles ou des données privées de l’entreprise par e-mail.

4. Maintenez toujours votre système d’exploitation, vos applications et vos logiciels à jour.

5. Assurez-vous que votre réseau WiFi est protégé par un mot de passe fort.

6. Sauvegardez régulièrement vos données

7. Exigez des employés qu’ils utilisent un VPN lorsqu’ils travaillent sur un réseau WiFi public (aéroports et cafés par exemple).

8. Utilisez toujours l’authentification multi-facteurs pour une protection supplémentaire.

9. Ne négligez pas les appareils mobiles - assurez-vous qu’ils soient protégés par un mot de passe et utilisez un logiciel de sécurité.

10. Investissez dans une solution de cybersécurité telle que Norton Small Business

Norton Small Business est disponible dès maintenant à partir de 39,99 euros par an, avec des options pour 6, 10 ou 20 appareils.