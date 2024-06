Norton - La GenZ dans la ligne de mire des hackers

juin 2024 par Norton

Imaginez : Vous vous réveiller un matin, vous checkez vos notifications, et scrollez quelques minutes sur les réseaux sociaux.

Toutefois, mauvaise surprise, il vous est impossible d’accéder à votre compte et vous remarquez une notification, reçue il y a quelques heures, vous demandant d’autoriser une connexion depuis un autre appareil, situé dans une autre ville, voir pays.

Un sentiment de panique vous submerge instantanément car vous le savez … Vous vous êtes fait hacker !

Un sentiment déjà ressenti au moins une fois par 23% des Français, et par presque la moitié (45%) de la GenZ au cours des derniers mois en France, d’après le rapport de Norton sur la cybersécurité des consommateurs.

Les jeunes, âgés de 18 à 24 ans, semblent en effet être la génération la plus touchée par ces menaces sur les réseaux sociaux. 50% d’entre eux auraient déjà été ciblés par une arnaque via les messageries de ces plateformes.

Pour les victimes d’usurpation d’identité, telle que le hack d’un compte personnel, les conséquences peuvent être désastreuses, avec 28% de ces victimes admettant que leur santé mentale a été très négativement impactée.

Voici ci-dessous quelques bonnes pratiques, livrées par Norton, pour aider les internautes à se protéger contre ces pratiques criminelles :

1. Optez pour des mots de passe robustes : Choisissez des mots de passe robustes, comprenant plusieurs caractères, et surtout différents pour chaque application. L’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe peut également être utile pour s’assurer que vos mots de passe n’ont pas été compromis.

2. Vérifiez la légitimité de vos nouveaux amis en ligne : avant d’accepter une demande d’abonnement, vérifier la légitimité du compte en question, Il pourrait s’agir d’un faux profil.

3. Choisissez une solution de protection en ligne : Que ce soit sur mobile ou PC, de nombreuses solutions de protection de l’identité existent pour vous protéger des cybermenaces.