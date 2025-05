Norton - Impôts 2025 : attention aux nouvelles arnaques fiscales dopées à l’IA

mai 2025 par Norton

Chaque printemps, les arnaques liées aux impôts refont surface – mais en 2025, avec l’essor de l’IA et la disponibilité des données issues de fuites massives, elles ont franchi un nouveau cap. Phishing, usurpation d’identité, faux sites web, SMS frauduleux… Les cybercriminels exploitent la saison fiscale pour cibler les contribuables avec des techniques toujours plus crédibles et personnalisées, désormais renforcées par l’intelligence artificielle.

Les hackers utilisent désormais des logos officiels, un langage juridique, et des références à des textes de lois - parfois même étrangers - pour paraître légitimes. Ces éléments, combinés à des données personnelles dérobées sur le Dark Web, et normalement réservées aux autorités, rendent les arnaques fiscales presque impossibles à repérer.

Les arnaques les plus fréquentes incluent :

• Faux remboursements d’impôts : l’usager est invité à cliquer sur un lien frauduleux pour percevoir un montant précis (ex. 267,38 €), renforçant l’illusion d’un calcul administratif lié à un trop-perçu.

• SMS frauduleux annonçant un contrôle fiscal ou une transaction suspecte, comme : « [Impots.gouv] Des transactions crypto ont été détectées sur vos comptes. Déclarez-les pour éviter une majoration de 40 %. »

• Appels vocaux générés par IA, se faisant passer pour un agent du fisc et vous invitant à rappeler un numéro surtaxé.

• Faux sites web imitant à la perfection celui des impôts.

Norton partage les bons réflexes pour éviter de tomber dans le piège :

• Vérifiez toujours l’authenticité des demandes de renseignements personnels en contactant directement l’administration concernée.

• Se méfier des messages alarmants ou des promesses de remboursement rapide.

• Mettre en place l’authentification à deux facteurs et s’équiper d’une solution de cybersécurité fiable pour détecter les sites ou messages frauduleux.

• Toujours se connecter directement à son espace sur impots.gouv.fr pour toute information fiscale.

• Utilisez le service Dark Web Monitoring pour savoir quelles données personnelles ont pu être compromises, et ainsi redoubler de vigilance si elles sont réutilisées dans des messages qui parlent d’argent ou de virements.