Nomios recrute Arnaud Masson au poste de Responsable Technique OT/XIoT

janvier 2024 par Marc Jacob

Arnaud Masson possède une expertise, combinant une connaissance profonde de la conception et de la mise en œuvre des outils et process industriels, et de la cybersécurité de ces systèmes. Titulaire d’un BTS informatique industrielle, Arnaud Masson a passé plus de 25 ans à concevoir des process et des machines industrielles (SCADA, ICS, automates programmables, etc.) au sein de cabinets d’études avant d’en gérer la cybersécurité au sein du groupe MOM (Maternes Mont-Blanc) en tant que Group OT Manager.

Au sein de la division OT/XIoT, Arnaud Masson aura plusieurs missions principales :

• Un rôle de responsable avant-ventes pour accompagner les RSSI dans la cybersécurisation de leurs environnements OT : avec la gestion des audits de leurs systèmes, un rôle important de conseil pour permettre de faciliter la collaboration entre entités IT et OT.

• L’intégration opérationnelle des technologies de cybersécurité OT dans les projets complexes des clients Nomios.

• Les tests et validation des technologies de cybersécurité OT des éditeurs partenaires au sein d’un tout nouveau laboratoire de tests conçu spécialement chez Nomios.

• La gestion d’un programme de formation interne pour faire monter en compétences l’ensemble des ingénieurs Nomios sur la cybersécurité OT.

En parallèle de ses fonctions chez Nomios, Arnaud Masson continuera également d’enseigner la programmation OT dans le cadre du nouveau BTS CIEL, cybersécurité, informatique et réseaux, électronique.

Intégrateur historique français et européen, Nomios accompagne les entreprises dans leur stratégie de cybersécurité, dans l’intégration de solutions de partenaires de confiance et de qualité, et jusqu’à la supervision quotidienne de leur sécurité via des services managés notamment au sein de son centre opérationnel de sécurité (SOC).

Avec le recrutement de deux vétérans de la cybersécurité OT, Emmanuel Le Bohec, responsable de l’offre et Arnaud Masson, et en impulsant une montée en compétence général de ses ingénieurs sur l’OT, Nomios s’est dotée d’une solide capacité à accompagner mieux ses clients industriels, de tous secteurs d’activité et de toutes tailles sur les questions de cybersécurité OT.