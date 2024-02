Nomios lance des services managés délivrés par son SOC autour de la nouvelle solution Cisco XDR

février 2024 par Marc Jacob

Le marché de la cybersécurité gagne en maturité, la détection et réponse aux menaces sur les endpoints (EDR) ne suffit plus à couvrir les angles morts de sécurité. Les RSSI, DSI et analystes sécurité doivent gérer des risques opérationnels et financiers qui demandent plus d’agilité, de réactivité et d’efficacité.

L’offre modern SOC de Nomios répond à ces besoins en combinant au sein d’une seule et même plateforme les briques essentielles de sécurité couvrant le réseau, le Cloud, la messagerie, les identités, en exploitant les données sur les menaces issues d’un très grand nombre de sources (entreprises et équipements).

Ce nouveau service managé, construit autour de Cisco XDR, délivrée en 24/7, se décline en 3 offres accessibles, pour un prix adapté à un grand nombre d’entreprises ne disposant pas des ressources internes pour le manager.

• Modern SOC « Essential » s’adresse aux entreprises qui débutent un projet de cybersécurisation et souhaitent s’équiper directement d’une offre XDR. Elle inclut :

o L’EDR

o Le NDR (Network Detection & Response)

o La Sécurité Email.

o Ainsi que des intégrations avec les solutions complémentaires pour le contrôle des accès, l’authentification multi facteurs, et la sécurisation du Cloud et du Wi-Fi.

• Modern SOC « Advantage » s’adresse aux entreprises plus matures disposant déjà d’un EDR ou autres briques XDR (y compris des solutions autres que Cisco) que Nomios va intégrer dans une offre de services managés XDR Cisco, « Bring Your Own Stack » et qui comprend notamment :

o Votre EDR (Cisco ou non)

o Votre solution de NDR (Cisco ou non)

o Votre pare-feu (Cisco ou non)

o Votre solution Sécurité email (Cisco ou non)

o + Bring Your Own Stack

• Modern SOC « Premier » s’adresse aux entreprises avancées en matière de cybersécurité et souhaitant intégrer à leur solution XDR - SOC « Essential » ou « Advantage » - avec des briques de sécurité complémentaires, de threat hunting avec Cisco Talos, d’analyse comportementale ou de NDR on-premise.