Nomination de Marion Goeusse-Kobik à la tête du Marketing et de la Communication d’Ericsson pour la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Algérie et la Tunisie

octobre 2024 par Marc Jacob

Marion Goeusse-Kobik est nommée Directrice Marketing et Communication d’Ericsson pour l’entité regroupant la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Algérie et la Tunisie. Basée au siège de Massy, Marion Goeusse-Kobik aura pour mission d’accompagner la stratégie du groupe dans les pays de l’entité, en faisant rayonner le leadership technologique et la proposition de valeur d’Ericsson auprès de ses parties prenantes.

Avec plus de 15 ans d’expérience, Marion Goeusse-Kobik est une experte des enjeux de réputation, d’image et d’influence. Diplômée de Sciences Po Lille et d’un Master de l’ESSEC, elle a commencé sa carrière chez Publicis Consultants où elle occupait différentes fonctions en communication financière, en communication corporate puis en communication de crise.

En 2009, elle rejoint l’agence Burson où elle devient Senior Director et Directrice du New Business. En 2021, elle rejoint Rakuten France en tant que Directrice de la Communication et du Marketing BtoB.