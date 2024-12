Nomination de Eric Ceyral en tant que Directeur des Systèmes d’Informations du groupe Stelliant

décembre 2024 par Marc Jacob

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les domaines de l’architecture informatique, de la transformation digitale et de la gestion de projets complexes, Éric a occupé des postes de leadership, notamment comme CTO et CIO dans des environnements multiculturels et internationaux. Son parcours est marqué par des réalisations stratégiques dans les secteurs de l’assurance, de l’expertise et de la gestion des risques.

Éric a notamment piloté des projets de refonte d’outils de réclamation, de géolocalisation et de planification, ainsi que des audits informatiques dans des secteurs variés au sein de sociétés telles que Marsh, Ocean System, Prima Solutions, et plus récemment chez le cabinet de conseil tech Akvize. Diplômé de l’ENSEIRB en tant qu’ingénieur en électronique, titulaire d’un Mastère en gestion des risques de Kedge, et certifié en gestion des risques (ARM), il apportera son expertise globale des systèmes d’information pour accompagner les ambitions de Stelliant en matière de digitalisation et d’excellence opérationnelle.