nLighten renforce son équipe de direction et nome Nick Read au poste de président du conseil d’administration

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Alors que nLighten continue d’étendre sa plateforme d’infrastructure numérique à travers l’Europe, la société annonce la nomination de Nick Read au poste de président du conseil d’administration de nLighten. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans cinq secteurs industriels et d’une expertise approfondie dans les télécommunications et l’infrastructure numérique, Nick fournira des conseils stratégiques pour soutenir les efforts de croissance et d’innovation de nLighten dans le domaine de l’infrastructure numérique.

Nick a passé plus de 16 ans à opérer au niveau du conseil d’administration, occupant des postes de direction dans des entreprises mondiales dans les domaines des télécommunications, de l’infrastructure et de la technologie. Il occupe actuellement différents postes au sein de conseils d’administration axés sur l’infrastructure numérique dans la région EMEA et aux États-Unis, notamment en tant que conseiller principal auprès de Global Infrastructure Partners (qui fait désormais partie de BlackRock), consultant auprès d’I Squared Capital, président du conseil d’administration d’EXA Infrastructure et directeur non exécutif chez Booking Holdings Inc., Radius Global Infrastructure et Oak Consortium.

Auparavant, Nick a mené une carrière de 22 ans chez Vodafone Group Plc, où il a joué un rôle central dans l’élaboration de la stratégie mondiale de l’entreprise. Il a occupé le poste de PDG du groupe et a été membre du conseil d’administration de 2014 à 2022, dirigeant Vodafone pendant une période de transformation commerciale majeure, d’expansion du réseau et d’évolution opérationnelle.

Avant de rejoindre Vodafone, Nick a occupé des postes de direction financière mondiale chez Miller Freeman Worldwide Plc en tant que directeur financier du groupe et chez Federal Express Corporation pendant 10 ans. Nick Read, expert-comptable agréé, a reçu un doctorat honorifique en administration des affaires en 2022. Il est depuis longtemps un défenseur de la diversité et de l’inclusion, en tant que champion HeForShe des Nations Unies et commissaire des Nations Unies au haut débit.

Chez nLighten, Nick mettra à profit sa vaste expertise du secteur pour soutenir les plans d’expansion stratégiques, la croissance commerciale et l’excellence opérationnelle de l’entreprise. Sa profonde compréhension des marchés mondiaux des télécommunications et de leurs besoins sera essentielle pour guider l’équipe de direction de nLighten alors que l’entreprise étend son empreinte européenne.

« Nous sommes ravis d’accueillir Nick en tant que président du conseil d’administration de nLighten », a déclaré Harro Beusker, PDG et fondateur de nLighten. « Son expérience, son leadership dans les télécommunications et l’infrastructure numérique, combinée à son expérience en matière de transformation des entreprises, sera inestimable alors que nous continuons à développer et à faire évoluer notre plateforme. Nous sommes impatients de travailler avec lui. »

Commentant sa nomination, Nick Read a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre nLighten à un moment aussi crucial pour le secteur des infrastructures numériques. La demande croissante de solutions de datacenter durables et de calcul de pointe représente une opportunité unique, et nLighten est bien placé pour être le leader dans ce domaine. Je suis impatient de collaborer avec l’équipe pour stimuler l’innovation et la croissance continues de nLighten. »

Fondée en 2021, nLighten a connu une croissance forte jusqu’à atteindre 34 Datacenters, au service de plus de 1 000 clients avec plus de 200 collaborateurs. Alors que nLighten continue de se développer sur les principaux marchés européens, l’arrivée de dirigeants expérimentés comme Nick Read renforce son engagement à fournir des solutions d’infrastructure durables et performantes au service de l’économie numérique.