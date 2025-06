nLighten nomme Christophe Thioux au poste de Directeur Commercial

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

nLighten, plateforme d’infrastructure numérique qui développe et exploite des datacenters edge innovants en Europe, a nommé Christophe Thioux au poste de Directeur Commercial (CCO). En tant que nouveau membre de l’équipe de direction de nLighten, il sera responsable de la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise, du développement de ses opérations commerciales et de l’engagement client. Il pilotera également les stratégies de mise sur le marché et le développement de l’écosystème au sens large.

Fort de deux décennies d’expérience en management des infrastructures numériques, Christophe Thioux a fait ses preuves en matière de croissance et d’innovation dans le secteur des datacenters. Plus récemment, il était vice-président des ventes (EMEA) chez Equinix, où il a joué un rôle clé dans le développement de nouveaux segments de marché, la création d’écosystèmes deep tech et le développement d’infrastructures cloud et compatibles avec l’IA. Sa carrière comprend également des postes de direction chez Cisco WebEx et une implication active dans l’écosystème de startups en tant que membre du conseil d’administration de la French Tech à Amsterdam. Basé à Amsterdam, Christophe Thioux supervisera les équipes commerciales de nLighten sur l’ensemble de ses marchés actuels et émergents.