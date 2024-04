nLighten acquiert sept datacenters Edge d’EXA Infrastucture

avril 2024 par Marc Jacob

nLighten annonce l’acquisition stratégique de sept datacenters Edge auprès d’EXA Infrastructure. Cette opération stratégique vise à renforcer la position de nLighten en tant que leader sur le marché européen des datacenters et à développer son implantation et son offre de services en Europe. Pour EXA Infrastructure, cette transaction lui permet de poursuivre ses investissements et de se concentrer sur son activité réseau fibre terrestre et sous-marine. nLighten et EXA sont des sociétés du portefeuille d’I Squared Capital, un investisseur international indépendant de premier plan dans le domaine de l’infrastructure.