NIS2 : révolutionner la cybersécurité européenne avec des stratégies proactives

octobre 2024 par Hakim Taoussi, Technical Architect chez Insight

Dans un contexte où les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, la protection de l’information s’impose comme une priorité tant pour les gouvernements que pour les entreprises. Pour relever ces défis, l’Union européenne a mis en place la directive NIS2, qui renforce et étend les dispositions de NIS1. Ce nouveau cadre réglementaire ambitieux augmente non seulement les exigences en matière de sécurité des réseaux et des informations, mais il insiste également sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des risques cyber, notamment par l’externalisation du SOC (Security Operations Center) pour une optimisation stratégique.

NIS2 : renforcer la résilience avec une gestion rigoureuse des incidents

La directive NIS2 marque une avancée significative par rapport à son prédécesseur, NIS1, en étendant sa portée au-delà des secteurs cruciaux tels que l’énergie, les transports et la santé, pour englober un plus large éventail d’acteurs et de domaines, incluant les PME opérant dans des secteurs critiques.

NIS2 apporte une évolution majeure en exigeant que toutes les entités concernées instaurent un système efficace de remontée des incidents et accidents. Cette mesure vise à garantir une notification rapide, une traçabilité exhaustive et une analyse détaillée des événements, afin d’améliorer la réactivité et la résilience globale face aux cybermenaces.

L’importance du principe de « Zero Trust »

L’implémentation de NIS2 met en avant le concept de « Zero Trust », une approche cruciale pour garantir la sécurité dans un contexte où les menaces intérieures ou extérieures sont massives. Ce principe repose sur l’idée qu’aucun élément, qu’il soit interne ou externe au réseau de l’entreprise, ne doit être considéré comme entièrement fiable. Ainsi, chaque demande d’accès aux ressources informatiques doit être rigoureusement vérifiée, ce qui renforce la sécurité globale en évitant les accès non autorisés et les fuites de données.

Néanmoins, la mise en œuvre de NIS2 soulève également une problématique stratégique pour de nombreuses entreprises : sont-elles en mesure de fournir une réponse rapide et efficace comme l’exige la directive en cas de cyberincident ? Dans ce contexte, l’externalisation de la gestion des incidents cyber ne serait-elle pas une option plus judicieuse ?

La gestion externalisée des incidents cyber : une option stratégique viable ?

Face aux exigences renforcées de NIS2, confier la gestion des incidents cyber et les opérations de sécurité à des prestataires externes semble être une solution avantageuse pour les entreprises. En optant pour l’externalisation, les entreprises peuvent tirer parti de l’expertise approfondie et des technologies avancées de ces fournisseurs spécialisés, tout en assurant une réaction rapide et efficace en cas de problème. Cette approche facilite également le respect des délais de notification requis par NIS2, tout en permettant aux entreprises de se focaliser sur leurs activités principales.

La surveillance continue fournie par ces prestataires est cruciale pour atténuer les impacts des cyberattaques et assurer la conformité avec les normes de NIS2. De plus, l’externalisation convertit les coûts d’investissement en dépenses opérationnelles plus prévisibles, réduisant ainsi les besoins financiers pour maintenir un centre de sécurité interne et offrant aux entreprises l’accès à une expertise de haut niveau sans les contraintes de gestion d’une équipe interne.

Encourager les entreprises à adopter des mesures de cybersécurité avancées

La directive NIS2 pousse les entreprises européennes à mettre en œuvre des approches préventives telles que le modèle « Zero Trust » et l’externalisation des centres de sécurité pour renforcer leur défense contre les cyberattaques. Ce cadre réglementaire ne se limite pas à répondre aux normes actuelles, mais prépare également les organisations à anticiper les défis futurs dans un contexte numérique en constante évolution. En adoptant ces stratégies, les entreprises garantissent non seulement leur conformité avec NIS2, mais elles augmentent aussi leur robustesse et leur capacité à protéger leurs données et infrastructures critiques contre une variété croissante de cybermenaces.