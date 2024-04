NIS2 – les réels préjudices en cas de non-conformité ?

avril 2024 par Elie El Hayek, Solutions Engineer de BeyondTrust

Les États membres ont jusqu’au 17 octobre 2024 pour adopter des mesures en conformité avec NIS2 (la directive Network and Information Security 2, adoptée début 2023) et les rendre publiques, sans quoi elles s’exposeront à de lourdes conséquences, sanctions financières et préjudice. Il ne reste donc que quelques mois aux entreprises concernées pour se conformer à ces nouvelles obligations.