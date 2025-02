NIS2 et SecNumCloud : renforcer la cybersécurité européenne à l’ère du cloud

février 2025 par Oliver Hellawell, Responsable Secteur OIV & OSE chez NumSpot

Dans un monde de plus en plus numérisé et interconnecté, la cybersécurité est devenue une priorité stratégique pour la protection des infrastructures critiques et la souveraineté numérique des États. L’Union européenne, par le biais de la directive NIS2 (Network and Information Security), a récemment décidé de renforcer son cadre réglementaire pour répondre à l’évolution des menaces. NIS2, qui entrera en application en octobre 2024, élargit en effet le périmètre d’application de la directive pour apporter davantage de protection, et ainsi renforcer le niveau global de sécurité numérique en France.

Les améliorations apportées par NIS2

La directive NIS2 marque une avancée significative par rapport à la première directive NIS en élargissant son champ d’application à de nouveaux secteurs critiques comme la santé, l’eau potable, les infrastructures numériques, et les administrations publiques. Cette extension est essentielle pour protéger des secteurs qui, bien que parfois moins visibles, sont tout aussi vulnérables aux cybermenaces.

NIS2 instaure également une harmonisation des exigences en matière de cybersécurité à travers l’Union européenne. En imposant des obligations plus uniformes, la directive cherche à réduire les disparités entre les États membres et à faciliter la coopération transfrontalière. Les entreprises opérant dans plusieurs pays européens bénéficieront ainsi d’un cadre plus cohérent, ce qui est crucial pour assurer une sécurité homogène au sein du marché unique numérique.

SecNumCloud : une réponse à la protection des données sensibles du cloud en France

En parallèle de NIS2, le développement des services cloud a conduit à une nouvelle réflexion sur la sécurité des données sensibles hébergées. La qualification SecNumCloud, développée par l’ANSSI, s’inscrit dans cette démarche. Elle vise à attester que les fournisseurs de services cloud respectent des normes de sécurité strictes, garantissant ainsi une protection robuste des données sensibles.

La qualification SecNumCloud est particulièrement pertinente à l’heure actuelle, dans un contexte où de plus en plus d’entreprises issues des secteurs stratégiques et d’institutions publiques migrent vers le cloud. SecNumCloud apporte une garantie supplémentaire selon laquelle les services cloud utilisés respectent les standards les plus élevés en matière de sécurité, contribuant ainsi à la résilience des infrastructures critiques numériques françaises.

Les défis et implications de NIS2 et SecNumCloud

Se mettre en conformité avec NIS2 représente un défi pour les entreprises, qui devront adapter leurs pratiques de gestion des risques et renforcer leurs systèmes de sécurité. Plus concrètement, cela signifie que les secteurs critiques doivent non seulement se protéger contre les cyberattaques, mais aussi assurer la continuité de leurs services en cas d’incident majeur.

Les fournisseurs de services cloud doivent, de leur côté, réaliser des investissements significatifs en matière de protection des données, de surveillance des systèmes, et de gestion des incidents, afin de démontrer leur capacité à répondre aux exigences de sécurité rigoureuses imposées par l’ANSSI et obtenir la qualification SecNumCloud.

Pour les États membres, NIS2 impose également une coordination renforcée des capacités nationales en cybersécurité, exigeant des ressources accrues et une meilleure coopération au sein de l’Union Européenne. Le succès de NIS2 dépendra de la capacité des États à mettre en place des structures de supervision efficaces et à encourager le partage d’informations sur les menaces.

Des défis transformés en opportunités

NIS2 et SecNumCloud imposent aux entreprises des exigences qui sont, certes, nouvelles et rigoureuses ; au lieu de les voir uniquement comme des défis à surmonter, elles peuvent aussi être considérées comme des opportunités. En effet, elles permettent aux entreprises d’investir dans leur sécurité, de moderniser leurs infrastructures et de se différencier sur le marché. Pour les États, c’est une occasion de renforcer leurs capacités en cybersécurité et d’endosser le rôle de leader en la matière en Europe.

Quant aux sanctions prévues par NIS2 en cas de non-conformité, elles existent davantage pour encourager les entreprises à prendre la cybersécurité au sérieux que pour faire peur. C’est une incitation à l’excellence, et à faire de la sécurité un avantage compétitif.

Les bénéfices attendus de NIS2 et SecNumCloud

La directive NIS2 et la qualification SecNumCloud poursuivent le même objectif : renforcer la résilience des infrastructures numériques en Europe et en France. En améliorant la sécurité des réseaux, des systèmes d’information et des services cloud, elles contribuent à réduire la vulnérabilité des services critiques face aux cybermenaces.

En outre, ces initiatives favorisent une coopération internationale plus étroite, essentielle pour contrer des menaces globales. NIS2, en harmonisant les exigences à travers l’Union Européenne, et SecNumCloud, en établissant des normes de sécurité strictes pour le cloud, sont des piliers de cette approche coopérative.

Enfin, pour les entreprises et les citoyens, ces cadres offrent des garanties supplémentaires. Les entreprises peuvent ainsi choisir des services cloud qualifiés de confiance, tandis que les citoyens bénéficient d’une meilleure protection de leurs données personnelles.