Nicolas Woirhaye lance à grande échelle Provence.ai

novembre 2024 par Marc Jacob

Après plusieurs années de R&D, Nicolas Woirhaye lance les opérations commerciales de Provence.ai, éditeur d’une plateforme d’IA permettant d’automatiser la reconnaissance de documents et l’extraction de données et la vérification de dossiers.

Dans le cadre de sa mission, il pilote la stratégie de l’éditeur afin de déployer son offre auprès des structures publiques et des grands comptes en quête de rapidité et de gain de productivité dans la gestion de leurs flux documentaires. Il constituera également un réseau de partenaires intégrateurs et distributeurs qui déploieront son offre sur de nouveaux marchés en France, et à l’international. Enfin, il veillera à recruter de nouveaux experts techniques pour accompagner la croissance de l’entreprise.

Pour mener à bien sa mission, Nicolas Woirhaye s’appuie sur une longue et solide expérience dans le secteur des technologies où il a été à l’origine de nombreuses entreprises à succès à l’image de LEXSI (lutte contre la cybercriminalité), revendue à Orange Business Service, et IKO System (logiciel de forces de vente), cédée à Sidetrade.