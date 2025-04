NexGen Cloud lève 45 millions de dollars en financement de série A

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NexGen Cloud a conclu une levée de fonds de série A d’un montant de 45 millions de dollars portant la valorisation à 354 millions de dollars. Avec le soutien de particuliers fortunés et de fiducies familiales, ce financement favorisera l’expansion mondiale de l’entreprise et renforcera ses capacités d’IA souveraine en Europe.

Depuis le lancement d’Hyperstack en 2023, NexGen Cloud a généré un chiffre d’affaires de 72 millions de livres sterling (2023-2024) grâce à une hausse de 380 % des revenus liés au cloud d’IA et une augmentation de 2 272 % des transactions. Avec une utilisation du GPU de 90 %, Hyperstack fournit des capacités de calcul d’IA à la demande de niveau entreprise à plus de 10 000 utilisateurs, dont Red Hat, Ingenix.AI, Tyne et ArchiLabs.

En tant que pionnier du GPU Cloud, NexGen Cloud a développé sa propre API, permettant à ses partenaires de fournir des capacités de calcul évolutives de qualité professionnelle via Hyperstack. Ces partenariats couvrent le développement logiciel, les essais cliniques, ainsi que la conception assistée par l’IA dans les secteurs des services d’architecture, d’ingénierie et de construction (AEC).

Les fonds issus du financement de série A permettront de faire évoluer l’infrastructure de manière à répondre à la forte utilisation et à la demande croissante d’IA en Europe. NexGen Cloud améliorera également son Full Stack Cloud pour accompagner les entreprises dans la mise en production de l’IA.

La stratégie de NexGen Cloud se concentre sur la création de partenariats visant à élargir l’accès aux ressources de calcul de l’IA, notamment pour les grandes entreprises et les administrations publiques. La feuille de route de cette stratégie comprend une infrastructure étendue, de nouveaux produits d’IA pour un cycle complet de développement, ainsi que des services tels que l’inférence sans serveur sur des machines virtuelles dédiées, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité des données.

L’entreprise lancera également Fine-Tuning-as-a-Service afin de simplifier la personnalisation des modèles et d’optimiser les ressources des clusters, consolidant ainsi son rôle moteur dans la transformation numérique de l’Europe.

Face à la demande croissante en matière de ressources de calcul d’IA, NexGen Cloud connaît une croissance rapide. Avec Hyperstack, l’entreprise offre une grande fiabilité, un support dirigé par des ingénieurs et une optimisation interactive, ce qui lui permet de gagner en permanence la confiance de ses clients grâce à des opérations fluides et à une efficacité maximale.