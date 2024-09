Newlode et Mimecast dévoilent un partenariat

septembre 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte où les cybermenaces évoluent à une vitesse sans précédent, Newlode et Mimecast annoncent un partenariat stratégique visant à métamorphoser la manière dont les entreprises françaises abordent la sécurité de leurs outils collaboratifs. Cette collaboration, débutée il y a quelques mois, s’inscrit dans une volonté commune de proposer des environnements de cybersécurité de pointe, afin de répondre aux besoins croissants en protection des entreprises et notamment de leurs services de messagerie.

Ce partenariat est un levier stratégique pour Newlode et Mimecast qui voient dans cette alliance une opportunité majeure de poursuivre leur développement sur le territoire français. Ensemble, les deux entreprises visent à répondre à la demande croissante du marché pour des solutions capables de s’adapter à l’accélération et à la complexité des cybermenaces actuelles.

Mimecast, avec plus de 42 000 clients dans le monde, fournit une plateforme connectée de gestion du risque humain, basée sur l’intelligence artificielle (IA) et les API. Sa solution offre une visibilité accrue et des informations exploitables qui permettent de prendre des décisions rapides et décisives, et améliorent la sécurité globale des environnements collaboratifs et des données sensibles, tout en sensibilisant les employés aux meilleures pratiques de sécurité pour réduire les risques et accroître l’efficacité opérationnelle.

L’un des axes stratégiques de ce partenariat réside, en effet, dans la capacité des deux entreprises à adresser les problématiques des grands comptes et notamment des entreprises du CAC 40 et du SBF 120 - un segment critique en matière de cybersécurité.