NEVERHACK annonce l’acquisition de CYBERS

avril 2024 par Patrick LEBRETON

L’intégration de CYBERS au sein de NEVERHACK renforce la position du groupe en tant que leader de la cybersécurité, et amplifie son expertise SOC, de sécurité offensive et défensive et conseil en stratégie. Cette acquisition vient également appuyer le positionnement de guichet unique de la cyber du groupe auprès de ses clients.

Fondée en 2010, l’entreprise basée à Tallinn s’est imposée comme un acteur clé dans le paysage de la cybersécurité dans la région nordique. Forte de son expertise dans les secteurs privés et publics estoniens, CYBERS propose un large éventail de solutions et services cyber sur l’aspect offensif et défensif, avec la mise en œuvre et l’intégration de technologies de pointe ainsi que du conseil en stratégie et réglementations des risques cyber. Comptant plus de 50 entreprises de confiance parmi ses clients, CYBERS a marqué de son empreinte le paysage cyber en organisant l’événement annuel Nordic-Baltic Security Summit, réunissant plus de 500 participants.

Cette acquisition marque une étape importante pour le groupe NEVERHACK qui souhaite se positionner sur les marchés nordique et baltique, berceaux historiques de l’émergence de la cybersécurité dans le monde.

L’Estonie est un État leader en cybersécurité, renforcé par son infrastructure numérique avancée et le Centre d’excellence de l’OTAN en cyberdéfense. Premier pays à subir une attaque cyber majeure en 2007, il promeut la coopération internationale et offre une expertise unique dans la protection des données et des réseaux.

Grâce à ce rapprochement, le groupe NEVERHACK confirme son positionnement en tant que chef de file dans le domaine de la cyber. Comptant près de 800 collaborateurs dans 6 pays, le groupe s’aligne ainsi sur l’ambition de la réalisation de ses objectifs stratégiques parmi lesquels :

– Accélérer sa croissance à l’échelle nationale et internationale.

– Concevoir des produits innovants d’intelligence artificielle dédiés à la cybersécurité et employés sur les activités de SOC.

– Faciliter le développement des compétences individuelles dans un secteur en pleine expansion et en recherche de nouveaux talents.

Keystone Advisers et le cabinet d’avocats Eversheds Sutherland Estonia ont accompagné cette opération et permis la réussite de celle-ci.