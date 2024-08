Netwrix fait l’acquisition de PingCastle pour mieux protéger les utilisateurs d’Active Directory et d’Entra ID

août 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

L’intégration de cette nouvelle fonctionnalité au portefeuille de Netwrix permettra d’identifier les vulnérabilités de sécurité sous-jacentes et d’y remédier à la fois sur site et dans le cloud.

Netwrix, fournisseur de cybersécurité simplifiant la sécurité des données, annonce l’acquisition de PingCastle, éditeur dont le produit éponyme identifie les domaines Active Directory (AD) connus et inconnus, détecte les vulnérabilités de sécurité sous-jacentes et priorise la remédiation des risques de sécurité en établissant des plans d’action détaillés à l’attention des équipes IT et de sécurité. Développée par Vincent Le Toux, expert Active Directory (AD) de renom et expert dans la gestion des réponses aux menaces, la solution PingCastle est utilisée par plusieurs dizaines de milliers de grands comptes et d’entreprises de toute taille à travers le monde.

Les clients de Netwrix bénéficieront d’un renforcement de la sécurité de leur environnement Active Directory, à la fois sur site et dans le cloud, grâce à la découverte et à l’évaluation des risques de Active Directory réalisées par PingCastle. Cette solution identifie les éléments qui doivent être protégés et permet aux équipes de sécurité de gérer et de suivre la remédiation de l’ensemble des problèmes et des risques identifiés.

Pour leur part, les clients de PingCastle pourront accroître le niveau de sécurité de leur Active Directory en utilisant la solution de bout en bout développée par Netwrix pour AD. Cette solution enrichit le produit PingCastle en intégrant des fonctionnalités de surveillance continue d’AD opérationnelles 24/7, de suivi des changements, de détection et réponse aux menaces d’identité (ITDR) en temps réel, et de récupération des objets, des domaines et des forêts Active Directory. L’étendue de l’offre Netwrix aidera les clients de PingCastle à mieux prioriser leurs projets de sécurité pour protéger ce qui est vraiment important, de détecter les menaces et d’y répondre, ainsi que de se rétablir plus rapidement en cas de cyber-incident, minimisant ainsi les temps d’arrêt et les répercussions sur leur activité.

« Les cybercriminels peuvent exploiter les vulnérabilités, élever les privilèges d’accès et compromettre les systèmes et les applications par le biais d’Active Directory et d’Entra ID. C’est pourquoi il est indispensable de sécuriser ces éléments de l’infrastructure IT pour protéger les entreprises contre les cybermenaces, explique Steve Dickson, CEO de Netwrix. En collaboration avec PingCastle, nous continuerons à aider nos clients à atténuer les risques et l’impact des compromissions de données dont les conséquences peuvent être dévastatrices, qu’il s’agisse d’exfiltration de données, de prise de contrôle de systèmes, d’attaques de ransomware ou de baisse de la productivité. »

« Je suis ravi de collaborer avec Netwrix pour répondre aux besoins en solutions de cybersécurité exhaustives conçues pour alléger le fardeau que représentent la gestion et la réduction des cyber-risques, confie Vincent Le Toux, fondateur de PingCastle. Il s’agit d’un nouveau chapitre exaltant pour deux entreprises qui partagent le même objectif : faire en sorte que leurs clients soient mieux protégés demain contre les cybermenaces qu’ils ne le sont aujourd’hui. »