Netskope améliore sa plateforme Netskope One

octobre 2024 par Marc Jacob

La protection des données demeure une priorité absolue pour les organisations amenées à optimiser leur environnement de travail hybride, à adopter sans délai les outils d’intelligence artificielle et de machine learning, ainsi qu’à se conformer aux règlementations relatives à la protection de la vie privée, tout en affrontant un nombre de menaces sans cesse croissant. Depuis plusieurs années, la plateforme Netskope One assure en toute transparence la protection avancée des données à grande échelle, que ce soit sur le web, dans le cloud, les emails, au niveau des appareils ou sur site. Aujourd’hui, Netskope protège plusieurs milliers d’entreprises à travers le monde, dont plus d’un tiers sont répertoriées au classement Fortune 100.

Au cours de la décennie écoulée, le leadership de Netskope en matière de protection des données a été régulièrement reconnu, notamment dans le Magic Quadrant™ pour le « SSE » du cabinet Gartner où il est classé parmi les plus performants pour sa capacité d’exécution et l’exhaustivité de sa vision, ainsi que parmi les meilleurs éditeurs de solutions de protection des données dans son rapport complémentaire intitulé Critical Capabilities for Security Service Edge.

Grâce à l’expansion continue de la plateforme Netskope One et, tout récemment, à l’acquisition et à l’intégration de Dasera, entreprise innovatrice sur le marché du DSPM, les clients et partenaires de Netskope bénéficient désormais d’un éventail de capacités encore plus vaste. La solution de protection des données entièrement unifiée proposée par Netskope assure en toute transparence une sécurité avancée dans de nombreux cas d’usage : web, SaaS, PaaS, IaaS, emails, sur les appareils et sur site, y compris dans les lacs de données et les magasins de données structurées, semi-structurées et non structurées.

Le module DSPM de Netskope est immédiatement disponible dans le cadre de la plateforme Netskope One.