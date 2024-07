NETSCOUT SYSTEMS, INC. lance Business Edge Observability

juillet 2024 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce Business Edge Observability, sa nouvelle offre de produits d’observabilité en périphérie de réseau. Cette offre composée des solutions nGenius Edge Sensor et Remote InfiniStreamNG gère l’observabilité de l’infrastructure informatique des sites distants en périphérie numérique du réseau. Face à la prolifération et à l’importance croissante des applications et des services critiques au niveau des sites distants — commerces, sites de fabrication, banques, compagnies de services publics, hôpitaux et bureaux gouvernementaux —, l’observabilité proactive et approfondie joue un rôle déterminant dans la réduction des risques métier.

Une étude récemment publiée par l’Uptime Institute souligne le coût élevé des pannes. Ainsi, 16 % des personnes interrogées ont déclaré que la dernière panne en date avait coûté plus d’un million de dollars à leur entreprise, 54 % d’entre elles précisant que ce coût avait dépassé 100 000 dollars. Ces chiffres confirment la nécessité d’automatiser les opérations informatiques pour que les applications et les données critiques soient accessibles localement.

Compte tenu de la complexité croissante qui va de pair avec l’utilisation des services SASE, SD-WAN, SaaS et UCaaS, il est de plus en plus difficile de garantir une expérience numérique de haute qualité dans les sites distants. En effet, les méthodes traditionnelles telles que les outils applicatifs indépendants, les autodiagnostics synthétiques effectués par les utilisateurs ou le dépannage ad hoc s’avèrent inefficaces et fastidieuses. De plus, en raison des ressources limitées généralement disponibles au niveau des sites distants, les équipes IT ont besoin d’une instrumentation combinant des capacités de transactions synthétiques et d’inspection approfondie des paquets (DPI) pour éviter les lacunes en matière de visibilité et déterminer rapidement la cause principale d’un incident.

Les offres NETSCOUT Business Edge Observability allient la puissance de la technologie brevetée Adaptive Services Intelligence® (ASI) à des outils de tests synthétiques et de déchiffrement automatique pour fournir une visibilité complète qui s’adapte à n’importe quelle infrastructure périphérique essentielle pour l’entreprise. Concernant les sites distants, les solutions nGenius Edge Sensor et Remote InfiniStreamNG deviennent les yeux et les oreilles des équipes IT, réduisant ainsi les délais de dépannage et de résolution des problèmes.