NETGEAR nomme Charles (CJ) Prober au poste de PDG

février 2024 par Marc Jacob

NETGEAR®, Inc. annonce que Patrick C.S. Lo, actuel directeur général et président du conseil d’administration, se retire de son poste chez NETGEAR et du conseil d’administration de l’entreprise. Patrick Lo restera en tant que conseiller stratégique pour soutenir une transition de leadership transparente jusqu’en juillet 2024. Le conseil d’administration a nommé Charles (CJ) Prober, un cadre supérieur dans le domaine de la technologie, pour lui succéder avec effet immédiat. Prober rejoint également le conseil d’administration de NETGEAR.

Charles Prober succède à Patrick Lo

La nomination de M. Prober fait suite à un processus de recherche approfondi mené au cours des 12 derniers mois par le conseil d’administration de NETGEAR, dans le but de nommer un dirigeant de la prochaine génération possédant une vaste expérience en matière d’électronique grand public et de logiciels. Prober bénéficie du soutien unanime du conseil d’administration et répond à tous les critères essentiels au succès futur de NETGEAR, qui se distinguera en tant que leader performant dans l’industrie des réseaux grand public et professionnels.

CJ Prober est un chef d’entreprise chevronné et performant qui s’est attaché à stimuler la croissance, la transformation et l’innovation dans ses fonctions antérieures, avec plusieurs décennies d’expertise dans la création d’expériences de pointe pour les appareils et les plates-formes numériques. Son expérience couvre des postes de direction au sein de grandes marques de consommation et de technologie, notamment en tant que président de Life360, PDG de Tile (racheté par Life360), directeur de l’exploitation de GoPro et vice-président de l’édition numérique chez Electronic Arts (EA). Avant d’occuper ses fonctions opérationnelles, Prober a été consultant chez McKinsey & Company, où il a contribué à guider certaines des plus grandes entreprises technologiques B2B du monde.

Il siège actuellement au conseil d’administration de Life360 et de Glorious Gaming. Parmi ses réalisations passées, on peut citer la croissance des abonnements et des revenus chez Life360, Tile et GoPro. En outre, il a joué un rôle central dans la transformation d’EA, qui est passée d’une société de logiciels à une société de services numériques, ce qui a permis de dégager une valeur actionnariale importante au cours des années passées au sein de l’entreprise. Sa vaste expérience de la gestion de grandes équipes et d’entreprises mondiales complexes démontre sa capacité à apporter de la valeur aux clients, aux investisseurs et aux employés.