NETGEAR dévoile NETGEAR for Business

février 2024 par Marc Jacob

L’adaptation aux changements des demandes du marché et à la diversification de sa clientèle conduit NETGEAR à étendre ses domaines d’intervention. Désormais, les organisations de toutes tailles, et pas uniquement les PME, reconnaissent l’intérêt et l’utilité des dernières solutions de NETGEAR, telles que sa série de switchs Ethernet, ses points d’accès et ses routeurs professionnels, ainsi que sa solution Insight Cloud Management. Pour mieux représenter son large choix de produits, conçus pour s’adapter aussi bien aux micro entreprises à domicile qu’à celles présentes sur plusieurs sites, NETGEAR a renommé sa division dédiée aux petites et moyennes entreprises en NETGEAR for Business.

L’expertise pour répondre à tous les besoins de mise en réseau des entreprises

NETGEAR for Business continuera à fournir des solutions éprouvées basées sur près de trois décennies d’expertise et centrées sur trois pratiques principales :

– IT : Solutions réseau totales pour des applications informatiques, incluant les réseaux LAN sans fil, la surveillance et l’accès, ainsi que la gestion des dispositifs IoT connectés en WiFi dans un contexte professionnel.

– AV : Réseaux audiovisuels filaires et sans fil destinés aux marchés domestique, commercial et de diffusion.

– Retail : Le marché transactionnel ou du bricolage, proposant une sélection de nos commutateurs Ethernet d’entrée de gamme et de points d’accès WiFi les plus populaires, disponibles auprès de détaillants physiques renommés et de marchands en ligne tels qu’Amazon.

Les équipes de conception Pro WiFi et de conception Pro AV de NETGEAR travaillent en étroite collaboration avec les revendeurs et les intégrateurs afin qu’ils soient certains qu’une proposition présentée à leur client final a été vérifiée par un ou plusieurs consultants en réseau. Cette équipe mondiale de plus de 25 consultants en réseau est au service des clients du monde entier, non seulement pour la planification du réseau, la conception et les recommandations de préparation du site, mais aussi une fois que le réseau est installé et fonctionne et que le client final ou le revendeur à valeur ajoutée a besoin d’aide, ces mêmes ingénieurs qui comprennent le réseau déployé se rendent disponibles pour résoudre rapidement les problèmes.