NetExplorer franchit le jalon J0, étape clé vers la qualification SecNumCloud

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetExplorer, a atteint le jalon J0 de la qualification SecNumCloud délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Cette reconnaissance atteste de l’engagement de NetExplorer en matière de sécurité des données et de conformité aux normes les plus strictes, et conforte sa position comme acteur de confiance sur le marché du cloud souverain. Objectif : finaliser la certification pour 2026.

NetExplorer est ravie d’avoir obtenu le jalon J0 de la qualification SecNumCloud en février dernier. Cette étape marque l’acceptation officielle de son dossier par l’ANSSI et le démarrage de l’instruction.

Une reconnaissance de l’engagement de NetExplorer en matière de sécurité

Déjà certifié ISO 27001, ISO 9001 et HDS, la qualification SecNumCloud est la référence en France pour la sécurité des services cloud. Son obtention garantit que l’offre concernée respecte les exigences les plus strictes en termes de protection des données et de conformité aux recommandations de l’ANSSI. Celle-ci garantit notamment la résilience des infrastructures, le cloisonnement des données et la protection contre les lois extra-territoriales.

L’éditeur annonce poursuivre désormais les étapes de qualification avec l’objectif d’obtenir le label SecNumCloud à horizon 2026. Cette reconnaissance viendra confirmer l’excellence de NetExplorer en matière de cybersécurité et de protection des données sensibles.

SecNumCloud est une qualification attribuée par l’Anssi aux prestataires de services cloud respectant les exigences les plus rigoureuses en matière de sécurité. Il garantit que les données hébergées par ces prestataires sont protégées contre les cybermenaces et que des mesures appropriées sont mises en place pour prévenir les incidents de sécurité.

Elle offre une assurance aux utilisateurs finaux quant à la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs données dans le cloud, notamment vis-à-vis de la protection des données contre les lois extra-territoriales