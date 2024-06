NetApp renforce sa relation avec Porsche Motorsport

juin 2024 par Marc Jacob

NetApp® a renforcé sa relation avec Porsche Motorsport pour devenir le partenaire exclusif d’infrastructure intelligente de données, accélérant ainsi l’accès aux données de Porsche Motorsport pour des prises de décisions stratégiques sur la piste. Cette expansion crée également une nouvelle relation entre NetApp et Team Porsche Penske Motorsport dans l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) et le World Endurance Championship (WEC), ainsi qu’un soutien continu pour le TAG Heuer Porsche Formula E Team.

En travaillant avec NetApp, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team a remporté quatre victoires lors de la saison 2023-2024 de Formule E, plaçant l’équipe dans une position compétitive pour la saison. L’approche de NetApp en matière de données de course, via son infrastructure intelligente de données, donne à l’équipe de Formule E un accès en temps réel aux données dont Porsche a besoin pour éclairer la stratégie de course, soutenir la prise de décision fondée sur les données et améliorer les résultats. Par exemple, les simulations basées sur les données aident l’équipe à choisir le meilleur moment pour activer le Formula E Attack Mode de l’équipe, qui débloque 50 kilowatts de puissance moteur pour une poussée de vitesse supplémentaire bien synchronisée. Grâce à ce partenariat élargi, Team Porsche Penske Motorsport tirera parti de la technologie NetApp en Amérique du Nord pour partager et analyser les données dont elle a besoin pour prendre des décisions complexes similaires au sein de l’IWSC et du WEC.

« La course est le test ultime de la technologie, car la vitesse est le nerf de la guerre. Seule une infrastructure intelligente de données peut fournir des données assez rapidement pour aider les équipes de sport automobile à remporter un tour de victoire », déclare Gabie Boko, Directrice Marketing, NetApp. « Les sports motorisés génèrent d’énormes quantités de données pendant et même avant une course, ce qui les aide à développer leur stratégie de course et à réagir à l’évolution des conditions. Les équipes Porsche Motorsport ont besoin d’un accès fiable et instantané à leurs données pour rester compétitives. En tant que leader du stockage de données unifié, NetApp occupe une position unique pour aider Porsche Motorsport à partager et à analyser ses données dans son environnement IT complexe et performant, où et quand ils en ont besoin, du garage à la piste. »

Grâce à ce partenariat, Porsche Motorsport peut accéder à ses données en temps réel pour soutenir les performances des pilotes et des écuries en tirant parti des capacités de NetApp, notamment :

• Cloud Volumes ONTAP : cette offre crée une expérience de stockage cohérente pour Porsche Motorsport dans son environnement de cloud hybride, permettant à toutes les données de l’équipe d’être consolidées dans le cloud, mais accessibles partout où cela est nécessaire.

• BlueXP : Porsche Motorsport utilise ce logiciel pour créer un panneau de contrôle unique pour la gestion de ses données dans son environnement de cloud hybride, y compris la possibilité de créer des copies locales d’ensembles de données pour effectuer une analyse à faible latence pour la prise de décision en temps réel en bord de piste.

• Cloud Backup : l’utilisation de cette capacité protège l’investissement important en temps, en argent et en expertise que Porsche Motorsport a mis dans la création de ses données en assurant une disponibilité et une cyberrésilience élevées.

« Les sports motorisés relèvent avant tout de la technologie. Le meilleur des pilotes dépend toujours de son véhicule et de la stratégie de course », déclare Carlo Wiggers, Directeur de la gestion d’équipe, des relations commerciales et de l’e-sport chez Porsche Motorsport. « NetApp nous aide à performer en alimentant l’infrastructure intelligente qui amène nos données à l’endroit exact où elles seront les plus utiles. Nos équipes voyagent à travers le monde pour des événements de course, mais ont toujours besoin d’une connexion aux données générées par notre base en Allemagne. NetApp a prouvé à maintes reprises qu’elle pouvait fournir ces données de manière fiable et rapide, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour étendre notre partenariat aux événements de l’IWSC et du WEC en Amérique du Nord. »