NetApp remporte un SE Labs Award

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetApp® a été reconnue comme l’un des acteurs les plus performants en matière de cybersécurité lors des SE LABS ® Awards 2025. NetApp a remporté le 2025 SE Labs Award for Enterprise Data Protection, confirmant ainsi son statut de solution de stockage la plus sécurisée au monde.

Cette distinction par le 2025 SE Labs Award est le fruit des innovations exceptionnelles de NetApp en matière de cyber-résilience, qui ont permis de développer la solution NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI), testée et validée par SE Labs. NetApp ARP/AI a démontré une détection à 99 % des attaques testées de rançongiciels avancés avec chiffrement complet des fichiers, sans aucun faux positif, ce qui indique une forte capacité à fonctionner dans un contexte professionnel sans contribuer à la fatigue des alertes.

« Une sécurité optimale ne se fait pas toute seule, elle se construit, se teste et se prouve », déclare Simon Edwards, fondateur et directeur général de SE Labs. « Derrière chaque produit de sécurité hautement performant se cache une équipe engagée dans l’excellence. Nous pensons qu’il convient de célébrer les technologies et les équipes qui repoussent les limites en matière de protection et de résilience contre les cyberattaques. Le niveau de compétition pour la première place dans chaque catégorie a été très élevé cette année et tous nos lauréats méritent d’être félicités. »

Les SE Labs Awards, qui en sont à leur septième édition, récompensent les fournisseurs de solutions de sécurité qui offrent le meilleur dans leur domaine et font une réelle différence en matière de sécurité des systèmes. Évalués sur la base d’une combinaison de tests publics continus, d’évaluations privées et de commentaires des entreprises clientes de SE Labs, ces produits constituent la référence pour le reste du secteur de la cybersécurité.

Depuis le lancement d’ARP/AI, NetApp a continué à développer et à innover ses solutions de cyber-résilience, annonçant des capacités avancées pour orchestrer la protection des charges de travail critiques dans les environnements cloud natifs et les améliorations à venir pour ARP/AI afin de protéger les charges de travail de stockage en bloc.