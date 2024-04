NetApp remporte le prix Google Cloud Technology Partner of the Year pour l’Infrastructure - Stockage

avril 2024 par Marc Jacob

NetApp® a le prix Google Cloud Technology Partner of the Year 2024 dans la catégorie Infrastructure - Stockage pour Google Cloud NetApp Volumes. Pour la deuxième année consécutive, NetApp est récompensé pour ses réalisations au sein de l’écosystème Google Cloud, aidant ses clients communs à déployer des solutions qui leur permettent de migrer, déployer et gérer facilement les données et les charges de travail dans Google Cloud sans réarchitecturer les applications.

Le prix Google Cloud Technology Partner of the Year pour l’infrastructure - Stockage démontre comment les technologies de stockage de pointe de NetApp, notamment Google Cloud NetApp Volumes, aident les clients à naviguer dans le paysage cloud avec une gestion simplifiée des données, des performances inégalées et une protection fiable des données. Basé sur NetApp® ONTAP®, Google Cloud NetApp Volumes permet aux utilisateurs d’automatiser et de faire évoluer en toute sécurité des charges de travail exigeantes, telles que l’IA, les bases de données et les applications cloud natives, en quelques clics seulement, optimisant ainsi les coûts du cloud sans surprovisionnement.

Lancé en août 2023 en tant que service de stockage géré, Google Cloud NetApp Volumes a été amélioré en octobre 2023 avec une couche de service Standard, offrant une réduction significative du coût/Go, tout en fournissant les mêmes services de fichiers multiprotocoles avec une protection des données entièrement intégrée. Ce service rejoint le portefeuille complet de services de stockage et de données NetApp présent dans Google Cloud, qui couvre la cyber-résilience, la protection des données et la gestion de la capacité. Il permet aux entreprises clientes d’étendre de manière transparente les charges de travail les plus exigeantes vers Google Cloud avec les types de services qui caractérisent les technologies des centres de données depuis des années.