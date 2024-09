NetApp® lance NetApp ASA A-Series

septembre 2024 par Marc Jacob

NetApp® lance ses nouveaux systèmes de stockage flash NetApp ASA A-Series, optimisés pour le stockage blocs (SAN). Avec ces nouveaux systèmes et les avancées continues de l’infrastructure intelligente de données de NetApp, les clients n’ont plus besoin de faire des compromis entre la simplicité opérationnelle et les capacités haut de gamme, pour un coût maitrisé de leur stockage.

Les nouveaux systèmes tout-flash NetApp ASA A-Series sont conçus pour aider les clients à gérer leurs charges de travail de stockage blocs les plus avancées en offrant trois avantages clés :

• Simplicité : Les clients utiliseront une solution de stockage si simple que l’utilisateur pourra la déployer en quelques minutes, la provisionner en quelques secondes, la gérer et la mettre à jour. La gestion quotidienne, pilotée par l’AIOps intégré et une intégration profonde avec VMware, se résume à quelques étapes accessibles à n’importe quel utilisateur.

• Puissance : Les équipes informatiques peuvent utiliser les nouveaux systèmes pour accélérer les applications VMware et les bases de données avec des performances de pointe, une fiabilité éprouvée et une gestion intelligente des données. La famille ASA A-Series offre plus de performances et d’efficacité, allant de millions d’IOPS à une latence constante en dessous de la milliseconde. Avec des fonctionnalités avancées telles que le clustering scale-out, l’équilibrage de charge, une garantie de disponibilité de "six 9", la garantie de récupération contre les ransomwares de NetApp et la sauvegarde consciente des applications, les utilisateurs obtiennent un stockage de pointe prêt à alimenter et à consolider leurs charges de travail de blocs.

• Abordable : Les organisations bénéficieront d’une valeur inégalée avec un prix initial inférieur de 25 à 50 % et un meilleur retour sur investissement au fil du temps. Avec cette tarification, les entreprises peuvent moderniser leur stockage SAN flash tout en respectant les contraintes budgétaires. La faible consommation d’énergie de l’ASA A-Series permet d’augmenter les économies tandis que la faible surcharge opérationnelle réduit le coût total de possession (TCO) au fil du temps.

Pour supporter la nouvelle série ASA A-Series, NetApp a amélioré son service Data Infrastructure Insights, anciennement Cloud Insights, pour augmenter les capacités de surveillance et d’analyse de la plateforme ASA. Avec ces mises à jour, les clients peuvent mieux gérer la visibilité, l’optimisation et la fiabilité de leur infrastructure de données pour plus d’économies et de performances.

En plus de la série ASA A-Series, NetApp continue de faire progresser l’infrastructure intelligente de données avec le lancement de plusieurs nouvelles améliorations à son portefeuille, notamment :

• Nouveaux systèmes FAS : NetApp a ajouté à son portefeuille de baies de stockage flash hybrides les nouveaux systèmes FAS 70 de milieu de gamme et FAS 90 de haut de gamme. NetApp FAS est idéal pour atteindre un coût de données bas sur son cycle de vie grâce au tiering automatique des données froides. Ces systèmes offrent un stockage de sauvegarde abordable mais performant, créant les conditions pour un coffre-fort numérique sécurisé pour la récupération des attaques par ransomware.

• Mises à jour de Cloud Volumes ONTAP® : NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP) et WORM sont disponibles sans coût de licence supplémentaire avec Cloud Volumes ONTAP (CVO), pour mieux à lutter contre les attaques par ransomware dans le cloud.

• Améliorations des services natifs du cloud : De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles pour deux des services de stockage cloud natifs basés sur les technologies NetApp, Google Cloud NetApp Volumes et Azure NetApp Files. Pour Google Cloud NetApp Volumes, les niveaux de service Premium et Extreme peuvent désormais provisionner de grands volumes à partir de 15TiB pouvant être augmentés dynamiquement jusqu’à 1PiB par incréments de 1GiB. De plus, les clients de Google Cloud peuvent réaliser des économies grâce au tiering automatique, qui déplace efficacement les données moins fréquemment consultées vers des niveaux de service de stockage à moindre coût. Azure NetApp Files dispose désormais de nouvelles fonctionnalités pour une tarification rentable et une fiabilité améliorée. Les clients d’Azure peuvent réaliser des économies grâce au tiering automatique de l’accès aux données froides, qui déplace efficacement les données moins fréquemment consultées vers des services de stockage à moindre coût. De plus, les utilisateurs peuvent améliorer la disponibilité des données avec la réplication inter-zones, améliorant la protection des données en répliquant les volumes à travers les zones de disponibilité d’Azure.

• Nouvelles fonctionnalités pour BlueXP : NetApp a publié de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour BlueXP afin de simplifier la gestion unifiée dans un monde hybride multicloud pour l’informatique. Les nouvelles mises à jour logicielles de BlueXP simplifient le processus de mise à jour d’ONTAP avec un service qui identifie les candidats potentiels, valide la compatibilité, donne des recommandations et des avantages, et exécute les mises à jour sélectionnées via des assistants intuitifs.