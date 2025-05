NetApp® lance NetApp AIPod Mini avec Intel

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetApp® annonce le lancement de NetApp AIPod Mini avec Intel, une solution conjointe conçue pour rationaliser l’adoption de l’inférence IA par les entreprises. Cette collaboration répond aux défis uniques auxquels les entreprises sont confrontées lors du déploiement de l’IA, tels que le coût et la complexité, au niveau du service et de l’équipe.

Pour prospérer à l’ère de l’intelligence, les entreprises ont adopté l’IA pour améliorer l’efficacité et la prise de décision basée sur les données dans l’ensemble de leurs activités. Une étude de la Harvard Business School a révélé que les consultants ayant accès à des outils d’IA ont pu augmenter leur productivité, accomplissant 12,2 % de tâches en plus et 25,1 % plus rapidement.

Cependant, au sein de toute entreprise, chaque Business Unit (unité commerciale) peut constater que les applications d’IA à usage général largement disponibles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. Ces entités ne disposent pas de l’expertise technique ou du budget nécessaires pour personnaliser une application d’IA à partir de zéro.

NetApp et Intel se sont associés pour fournir aux entreprises une solution intégrée d’inférence d’IA, basée sur un cadre d’infrastructure intelligente de données qui permet à tous professionnels d’exploiter leurs données distinctes pour créer des résultats qui répondent à leurs besoins. NetApp AIPod Mini rationalise le déploiement et l’utilisation de l’IA pour des applications spécifiques telles que l’automatisation de la rédaction et de la recherche de documents pour les équipes juridiques, la mise en œuvre d’expériences d’achat personnalisées et de tarification dynamique pour les équipes de vente au détail, ainsi que l’optimisation de la maintenance prédictive et des chaînes d’approvisionnement pour les unités de fabrication.

NetApp AIPod Mini permet aux entreprises d’interagir directement avec leurs données d’entreprise par le biais de workflows RAG (Retrieval-Augmented Generation) pré-packagés, combinant l’IA générative et des informations propriétaires pour fournir des informations précises et contextuelles qui rationalisent les opérations et génèrent des résultats impressionnants.

En intégrant les processeurs Intel® Xeon® 6 et Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) au stockage 100 % flash de NetApp, à la gestion avancée des données et à l’intégration approfondie de Kubernetes, NetApp AIPod Mini offre une inférence IA hautes performances et rentable à grande échelle. Basée sur un cadre ouvert optimisé par Open Platform for Enterprise AI (OPEA), la solution garantit des déploiements modulaires et flexibles adaptés aux besoins de l’entreprise. Les processeurs Intel Xeon sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité informatiques, rendant les tâches d’IA plus accessibles et plus rentables, permettant aux clients d’en faire plus. Pour mieux servir les clients, cette solution est conçue pour être :

• Abordable : conçu pour les budgets des départements de grands groupes comme pour les PME, NetApp AIPod Mini offre des performances de niveau entreprise à un prix d’entrée bas. Conçue dans un souci d’évolutivité, la solution permet aux entreprises d’innover avec l’IA sans gaspiller de ressources en frais généraux ou en coûts inutiles.

• Simple : avec une conception de référence pré-validée, NetApp AIPod Mini simplifie et accélère la mise en œuvre de l’IA. Ses flux de travail pré-packagés permettent une configuration rapide, une intégration transparente et une personnalisation sans frais supplémentaires. En mettant l’accent sur la facilité d’utilisation et la fiabilité, la solution aide les entreprises à déployer l’IA plus rapidement et avec plus de confiance, ce qui permet des opérations plus intelligentes et plus efficaces.

• Sécurisé : basé sur la technologie de NetApp, le stockage le plus sécurisé au monde, et en traitant les données sur site, NetApp AIPod Mini améliore la confidentialité et protège les données sensibles. Les clients peuvent tirer parti des fonctionnalités intégrées de cyber-résilience et de gouvernance de NetApp ONTAP®, notamment les contrôles d’accès, la gestion des versions (« versioning ») et la traçabilité, pour intégrer la conformité directement dans les flux de travail d’IA avec traçabilité et garanties éthiques.

NetApp AIPod Mini avec Intel sera disponible à l’été 2025 auprès de distributeurs et de partenaires stratégiques du monde entier. Ces partenaires de lancement initiaux comprendront les partenaires distributeurs de NetApp, Arrow Electronics et TD SYNNEX, ainsi que les partenaires d’intégration tel qu’Insight Partners, CDW USA, CDW UK&I, Presidio et Long View Systems, qui fourniront une assistance et un service dédiés pour garantir une expérience d’achat et de déploiement transparente pour les cas d’utilisation uniques de l’IA des clients.